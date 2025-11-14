بدور القاسمي تفتتح معرض "لاعب النرد: محمود درويش" في بيت الحكمة

الشارقة في 14 نوفمبر/ وام / افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" في "بيت الحكمة" بالشارقة معرض "لاعب النرد: محمود درويش" الذي يشكل رحلة فنية وثقافية تحتفي على مدار أربعة أشهر بإرث الشاعر الفلسطيني الكبير منذ جذوره الأولى في قرية البِرْوة وحتى حضوره الخالد في الذاكرة العربية والعالمية.

ويأخذ المعرض زواره عبر ستة أقسام مستلهمة من أوجه النرد الستة ليكشف تنوع التجربة الشعرية والإنسانية لدرويش ويوثق محطاته الإبداعية التي صاغت مسيرته الاستثنائية ويستمر حتى 13 مارس 2026.

وكان في استقبال الشيخة بدور لدى وصولها إلى بيت الحكمة سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب وسعادة محمد أسعد القنصل العام لدولة فلسطين في دبي وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الشارقة للإنماء التجاري والسياحي وسعادة محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي والشيخ ماجد بن عبدالله القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية والشيخ سلطان بن سعود القاسمي مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون وسعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وسعادة علياء بوغانم السويدي مديرة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ومروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت الحكمة والموسيقار العالمي مارسيل خليفة إلى جانب عدد من الشخصيات والإعلاميين.

وقالت مروة العقروبي إن نسعد بإطلاق معرض "لاعب النرد: محمود درويش" مساهمة من بيت الحكمة في الحفاظ على أثر الشعر حياً بوصفه قوة فكرية وثقافية في بناء الوعي الإنساني فقد قدم درويش نموذجاً فريداً للشاعر الذي حول تجربته الشخصية وتجربة شعبه إلى مرآة للوجود كما ينبغي أن يكون وهذا المعرض لا يستعرض مسيرة درويش كشاعر فحسب بل يستحضر وجدان أمة بأكملها في صورة إنسان كتب من ألمه أملاً ومن نفيه وطناً ليظل صوته نبراساً يضيء دروب الحرية والكرامة عبر الأجيال.

وقال عامر الشوملي مدير عام المتحف الفلسطني إن كل لوحة في المعرض تفتح نافذة على جوهر درويش الإنسان والشاعر معاً، معرباً عن شكره للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي وبيت الحكمة وجميع من ساهم في إتاحة هذه المساحة التي تعيدنا إلى درويش لا كذكرى بل كنبضٍ لا يزال حياً في وجداننا.

وأثناء حفل الافتتاح قدم الفنان والموسيقار مارسيل خليفة فقرة فنية تضمنت أشهر أعماله المستوحاة من قصائد درويش.

وكرمت الشيخة بدور القاسمي الجهات التي ساهمت في تنظيم المعرض تقديراً لدورهم في إبراز إرث محمود درويش ودعم المشهد الثقافي النابض لإمارة الشارقة.