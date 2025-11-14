"مكتبات الشارقة العامة" تحتفي بمئة عام من نشر المعرفة وتقديم الخدمات العامة

الشارقة في 14 نوفمبر/ وام / تنظم "مكتبات الشارقة العامة" خلال الدورة الـ44 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب" سلسلة من الفعاليات والجلسات النقاشية والحوارية إلى جانب عروض خاصة احتفاء بالذكرى المئوية على تأسيسها وبريادة إمارة الشارقة وعلاقتها الوثيقة بالكتاب والمعرفة والثقافة الممتدة على مدار قرن.

تأسست أول مكتبة في الشارقة عام 1925 في حصن الشارقة كمكتبة خاصة على يد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي وتحولت إلى "مكتبات الشارقة العامة" وتتضمن 6 فروع من المكتبات في جميع مدن الإمارة الكبرى الشارقة وخورفكان وكلباء ودبا الحصن والذيد ووادي الحلو وتحتوي هذه الفروع أكثر من 800 ألف كتاب بعدة لغات إلى جانب مكتبة إلكترونية ومرافق بحثية ونوادي كتاب كما تنظم ورش عمل وفعاليات مجتمعية طوال العام مما يجعلها حجر أساس منظومة المعرفة في الشارقة.

وقال غيث الحوسني عضو فريق الفعاليات والبرامج بإدارة مكتبات الشارقة العامة أن المشاركة في فعاليات "معرض الشارقة الدولي للكتاب" 2025 تشكل فرصة لاستعراض دور "مكتبات الشارقة العامة" في إثراء تجربة القراء ودعم التعليم مشيدا برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي بفضلها ازدهرت مكتبات الشارقة العامة ونجحت في بناء مجتمع قارئ ومثقف من خلال مئات آلاف الكتب وناديين للكتب يشجعان على القراءة والحوار إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي التي وسعت نطاق تواصلنا مع القراء في جميع أنحاء دولة الإمارات والمنطقة.

وأضاف خلال فعاليات الدورة الـ44 من المعرض تستضيف مكتبات الشارقة العامة نخبة من الكتّاب والمترجمين، منهم الشاعرة والكاتبة والمترجمة المصرية إيمان مرسال الفائزة بجائزة الشيخ زايد للكتاب والكاتب الكويتي عبدالوهاب الحمادي وكاتب السيناريو الإماراتي محمد حسن أحمد والمترجمة المصرية القديرة يارا المصري المتخصصة في ترجمة الأدب الصيني المعاصر إلى اللغة العربية.