جزيرة ياس تطلق اليوم للمرة الاولى تجربة “Stranger Things: The Experience”

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام / أطلقت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في المنطقة اليوم، تجربة "Stranger Things: The Experience"، للمرة الأولى على مستوى المنطقة، ليتمكّن الزوار من العودة إلى أجواء الثمانينيات المفعمة بالحنين والمغامرة، وخوض مغامرة مشوّقة يصبحون فيها أبطال قصة المسلسل المحبوب بأنفسهم عبر رحلة تفاعلية غامرة تتجاوز حدود الخيال داخل عالم "Stranger Things".

وتأخذ هذه التجربة المتميزة عشاق المسلسل العالمي الشهير إلى داخل أبرز مشاهده الخالدة، من خلال مغامرة جديدة غنيّة بالتفاصيل، يرافقون فيها شخصياتهم المفضلة عن قرب، قبل أن يحظوا بفرصة الاستكشاف والتجوّل بحرية في أهم مواقع المسلسل.

وفي هذا السياق قال ليام فيندلاي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرال ديستينيشنز": يسعدنا إطلاق تجربة Stranger Things: The Experience في جزيرة ياس، التي تعيد الضيوف إلى حنين الماضي ضمن مغامرات مشوّقة وتُدخل هذه المغامرة الجديدة، الحائزة على الجوائز، الضيوف في أجواء مسلسلهم المفضل مع إطلاقها للمرة الأولى في المنطقة، وذلك قبيل العرض العالمي المرتقب للموسم الخامس والأخير.