أرباح "أليك القابضة" تقفز 116% إلى 432 مليون درهم في 9 أشهر

دبي في 14 نوفمبر / وام / أعلنت شركة أليك القابضة، مجموعة الهندسة والإنشاءات، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث سجلت قفزة في صافي الربح بأكثر من الضعف بنسبة 116% على أساس سنوي، ليصل إلى 432 مليون درهم.

وجاء هذا النمو مدعوما بزيادة متسارعة في الإيرادات، التي ارتفعت بنسبة 66% خلال نفس الفترة لتصل إلى 8.9 مليار درهم، وقد توسّع هامش صافي الربح من 3.7% إلى 4.8%.

وشهد الربع الثالث وحده زخماً أقوى، حيث نما صافي الربح بنسبة 172% على أساس سنوي ليصل إلى 193 مليون درهم، وارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 82% لتسجل 3.5 مليار درهم.

وعلى صعيد الربحية التشغيلية، ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 83% في الأشهر التسعة الأولى لتصل إلى 706 ملايين درهم، مع توسع هامشها إلى 7.9%، كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 56% ليصل إلى 859 مليون درهم.

وعلى مستوى القطاعات، تصدّر قطاع الهندسة والإنشاءات الأداء (48% من الإيرادات) مسجلاً نمواً بنسبة 77% في 9 أشهر، تلاه قطاع حلول الطاقة (32% من الإيرادات) الذي شهد نمواً بنسبة 75%، وحققت الأعمال ذات الصلة (بما في ذلك حلول مراكز البيانات) نمواً بنسبة 45%.

وأكدت الشركة أن هذه النتائج، التي تأتي عقب إدراجها في سوق دبي المالي، تعكس كفاءتها العالية في تنفيذ المشاريع.

وتعليقاً على النتائج، قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة، إن هذا الأداء القوي يعكس نجاح استراتيجية الشركة.

وأضاف: بالنظر إلى المستقبل، نرى تدفقاً واعداً من المشاريع الضخمة وذات الأهمية الوطنية، وعلى وجه الخصوص، هناك مسار نمو مستدام لسنوات متعددة في قطاع مراكز البيانات في سوقي الإمارات والسعودية، فالتوجه المتسارع الناجم عن الإستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي يُترجم فعلياً إلى طلبات تعاقدية مؤكدة.