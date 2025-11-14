الشارقة..برنامج احتفالي بمناسبة عيد الإتحاد الـ54 يبدأ 19 نوفمبر حتى 2 ديسمبر

الشارقة في 14 نوفمبر/ وام / وضعت إمارة الشارقة برنامجا احتفاليا مميزا يبدأ في 19 من نوفمبر الحالي ويستمر حتى 2 من ديسمبر المقبل احتفاء بالذكرى الـ 54 لعيد الاتحاد يستعرض تاريخ الدولة وتراثها عبر أنشطة وفعاليات ومسابقات وأمسيات ثقافية وفنية في أكثر من مكان تاريخي وسياحي.

هذه الاحتفالات تعد تكريما للهوية الثقافية والقيم الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة واحتفاء بالقوة المستمدة من الوحدة القائمة على التنوع الثقافي وسط تفاعل ومشاركة لجميع الفئات يجسد قيم التفاعل والإنتماء لتبقى أيام عيد الاتحاد قصص نجاح مجتمعية راسخة في ذاكرة الوطن وهو ما يظهر في كافة الفعاليات والأنشطة وأوجه الاحتفالات المختلفة.

وتقام فعاليات الاحتفالات الرئيسية في أربعة مواقع وهي: منتزه السيوح للعائلات ومنتزه كشيشة ومنتزه الشارقة الوطني وقناة اللية إلى جانب الفعاليات الرئيسة في كل منطقة من مناطق إمارة الشارقة وهي البطائح والحمرية ووادي الحلو وكلباء وخورفكان ودبا الحصن والمدام وضاحية الخروس ومليحة إلى جانب الفعاليات في ضاحية مغيدر في حديقة الرفاع إلى جانب الأمسية الفنية والموسيقية في مدرج خورفكان للاحتفاء بعيد الاتحاد.

وسيتم الافتتاح وإطلاق فعاليات عيد الاتحاد الـ 54 في منتزه السيوح للعائلات عصر يوم 19 نوفمبر وتبدأ بعروض الفرق الشعبية ومسابقات وجوائز للكبار والصغار والفقرات الفنية والمسرحية وجلسات حوارية شبابية وغيرها من الأنشطة والفعاليات الوطنية وتستمر الفعاليات في منتزه السيوح للعائلات حتى 2 ديسمبر المقبل.

وتتضمن فعاليات منتزه كشيشة العديد من الأنشطة والفعاليات اللتي تناسب جميع فئات المجتمع و تشمل عروض الفرق الشعبية والمسابقات للكبار والصغار والجلسات الحوارية الشبابية والفقرات الفنية للأطفال وغيرها من العروض الترفيهية.

ولأول مرة تقام فعاليات واحتفالات عيد الاتحاد الـ54 في قناة اللية وتبدأ من يوم الجمعة 28 نوفمبر وتستمر حتى 2 ديسمبر وتتضمن الأنشطة والفعاليات الوطنية وعروض الفرق الشعبية وركن الأسر المنتجة ومشروعات الشباب وركن الألعاب وورش تفاعلية وتعليمية للأطفال.

فيما تبدأ فعاليات عيد الاتحاد في منتزه الشارقة الوطني من يوم الأربعاء 19 نوفمبر وتستمر حتى 2 ديسمبر وتتضمن العروض الشعبية والتراثية والجلسات الحوارية الشبابية وفقرات فنية للأطفال والمسابقات المتنوعة للكبار والصغار مع توزيع الجوائز.

وتتحول المنتزهات إلى ما يشبه قرية مجتمعية صغيرة وتتضمن مكونات كل قرية في كل منتزه أركان مختلفة من بينها الورش المجتمعية للأطفال والنساء بالإضافة لورش بيئية وركن خاص بالتراث والعروض الحية تشمل المسارح التراثية وعرض "أيام الاتحاد" بمشاركة فرق مختلفة وركن للأكلات التراثية بالإضافة للأكشاك المتنوعة وركن للفرق والمواهب المجتمعية حيث يبدع شعراء من الأحياء والمجالس وأيضا من طلاب المدارس الذين يشاركون في غرس الهوية الوطنية من خلال برامج مختلفة في الاحتفالات.

ويشارك في تلك الاحتفالات أهالي المناطق بفرق شبابية ومواهب محلية وحرفيين وأسر منتجة وشخصيات من كبار ووجهاء الحي بمشاركة مميزة لأصحاب الهمم والشباب.

وضمن احتفالات عيد الاتحاد في إمارة الشارقة يحتفي مدرج خورفكان في أجواء وطنية بأمسية موسيقية وفنية يقدّمها كل من الفنانين حسين الجسمي وفؤاد عبدالواحد يوم 29 نوفمبر في أمسية تزدان بالفخر الوطني روعة الإبداع الموسيقي.

اما احتفالات البطائح فستبدأ من 27 نوفمبر حتى 29 منه وتضم عدة فعاليات وأنشطة مختلفة تبدأ بمسيرة شعبية تضم أهالي البطائح بمشاركة فرق الفنون الشعبية والعديد من الورش بحديقة البطائح العامة كما تجوب حافلة الاتحاد المناطق السكنية لتوزيع الهدايا والأعلام.

وتطورت تلك المسيرات الشعبية تدريجيا لتصبح أحد أهم معالم الاحتفالات وهي تجسيد للثقافة والتقاليد وتعبير عن الهوية الوطنية وتعزز الانتماء بروح الوحدة.

كما يشهد مسرح عيد الاتحاد فقرات فلكلورية من التراث الشعبي وعروض فنية وطنية وأمسيات شعرية وتنظم حدائق الأحياء السكنية في البطائح في 28 نوفمبر برنامجا احتفاليا يركز على تعزيز الانتماء لدى الأطفال والشباب وتشمل الفعاليات معارض مختلفة وأركان متعددة مثل ركن الصقور وركن "وطني الإمارات" بالإضافة لفعاليات تحتفي بالتراث الإماراتي وأيضا عرض وثقافات الدول المختلفة بمشاركة ملتقى الجاليات العربية.

وفي الذيد تنطلق مسيرة وطنية ضخمة بدءا من 26 حتى 30 نوفمبر الجاري من الجامع الكبير إلى حصن الذيد يشارك بها المواطنون والمقيمون وطلاب وطالبات من المدارس وغيرهم وتستمر الاحتفالات في حصن الذيد متضمنة أهازيج وأسواق ومأكولات شعبية.

وتبدأ احتفالات منطقة الحمرية خلال الفترة من 20 حتى 22 نوفمبر في قرية التراث على ضفاف خور الحمرية بأهازيج شعبية وتراثية وفقرات ترفيهية ومسابقات رياضية وورش تفاعلية فيما تكون هناك أركان خاصة بالمأكولات التراثية وأخرى للبادية والحرف البحرية ومعرض للسيارات الكلاسيكية وغيرها من الفعاليات التي تمتد على مدار 3 أيام في خور الحمرية.

وتنطلق الاحتفالات في مدينة كلباء يوم السبت 22 نوفمبر بفقرات مختلفة بالتنسيق مع المؤسسات المختلفة يليه استضافة العرض الجوي لفرسان الإمارات ومسيرة بالمشي و ألعاب نارية ومسيرة للدراجات والسيارات الكلاسيكية ومسابقات رياضية برعاية نادي الشارقة للرياضات البحرية وحضور لفرق الخيالة والرزيف.

وفي القرية التراثية بمنطقة وادي الحلو تبدأ فعاليات احتفالات المنطقة بعيد الاتحاد في 23 باستضافة بتقديم فقرات مدرسية بالتعاون مع دائرة الثقافة والإعلام وفقرات شعرية وتوزيع هدايا وجوائز على الحاضرين.

أما احتفالات خورفكان فستنطلق يوم الجمعة 21 نوفمبر في مدرج خورفكان تبدأ بفقرات متنوعة وأوبريت "نبض الوطن" الذي تشارك فيه عدة مدارس وغيرها من العروض التراثية تقدمها فرقة المزيود الحربية وفي الساحة الخارجية من المدرج ستقام عدة أنشطة وتضم معرض للأسر المنتجة وحلقات شبابية وقسم الروبوت وفرق حربية وشعبية.

وتبدأ احتفالات مدينة دبا الحصن يوم السبت 22 نوفمبر بمسيرة شعبية تليها فقرات شعرية ورقصات وطنية وألعاب شعبية في ظل فنون مختلفة كفن الحربية والرزايف وفن الأرواح وعروض وطنية مرئية.

وتبدأ فعاليات الاحتفال في ضاحية الخروس يوم 28 نوفمبر وتنطلق بمسيرة وطنية بمشاركة الدوائر الحكومية والمدارس وأهالي المدينة إلى جانب العروض الفنية والأهازيج الشعبية والفقرات التراثية.

وتحتفل منطقة المدام على يومين 22 و 23 نوفمبر بعرض فيديو "رحلة في ذاكرة الوطن" ومسابقة "الشلة" لطلبة المدارس وعروض لفرقة المزيود الحربية وتكريم الجهات المشاركة و عرض فيديو "وطن المجد... من الماضي إلى المستقبل" بالإضافة لفقرة مركز الطفل ومسابقة أجمل زي تراثي لفئة الأطفال ومجلس تراثي بعنوان "زمان الأول... حديث يومنا".

وستقام احتفالات منطقة مليحة على مدى يومين 20 و21 نوفمبر و تتضمن عروض للموسيقى العسكرية و لفرق حربية ومسابقات متنوعة للجمهور وفقرات مسرحية وشعرية.

وتبدأ الفعاليات في حديقة الرفاع في ضاحية المغيدر يوم الجمعة 21 نوفمبر لمدة يومين وتتضمن مسيرة للدراجات وركن الأسر المنتجة وعرض الفرقة الشعبية ومسابقات متنوعة.