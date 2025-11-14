دبا الفجيرة تنهي الاستعدادات لاحتفالات عيد الاتحاد الـ54

الفجيرة في 14 نوفمبر/ وام / أعلنت بلدية دبا الفجيرة، عن انتهاء أعمال الاستعدادات لاحتفالات عيد الاتحاد الـ54 للدولة، وذلك في إطار جهودها لإظهار مظهر جمالي يعكس روح الإنتماء وحب الوطن.

وشملت الاستعدادات أعمال التزيين من تركيب الأضواء في مختلف شوارع المدينة، وتجميل الدوارات والمداخل الرئيسة إلى جانب تزيين أعمدة الإنارة بالأعلام والعبارات الوطنية وتصاميم إبداعية جديدة مستوحاة من الهوية الوطنية والتراث المحلي مما منح المدينة طابعا مميزا ومظهر احتفالياً يضفي أجواء من البهجة والسعادة.

وأكد سعادة المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام البلدية أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة البلدية السنوية الرامية إلى تعزيز المظهر الحضاري للمدينة وإسعاد السكان والزوار ودعوتهم إلى الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي تملأ أجواء المدينة.