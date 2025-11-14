أبوظبي توسع شراكاتها الاقتصادية مع سنغافورة والهند

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام / تقود دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وفداً إلى سنغافورة والهند خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الحالي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لبناء وترسيخ العلاقات مع الاقتصادات الرائدة، والتأكيد على التزام الإمارة بتوسيع نطاق الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة.

ويتضمن برنامج وفد أبوظبي الاقتصادي سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وقادة الأعمال لبحث فرص الشراكة في القطاعات التي تمتاز بإمكانات نمو مرتفعة بما في ذلك التقنيات الزراعية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والقطاع المالي، والخدمات اللوجستية، والصناعة.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن سنغافورة والهند من أكثر الاقتصادات العالمية نمواً وحيويةً، وأبرز الشركاء الإستراتيجيين لأبوظبي ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن زيارة البلدين تهدف إلى تعميق هذه الشراكات من خلال التواصل مع صناع السياسات وقادة الأعمال والاستثمار لتطوير المزيد من الفرص في مختلف القطاعات.

وأضاف معاليه أن اقتصاد الصقر، الذي يستند إلى رؤية طموحة ومنظومة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، يواصل تحقيق النمو وتسريع التحول نحو اقتصاد ذكي ومتنوّع ومستدام.

وأوضح أنه انطلاقاً من الأسس الاقتصادية والبيئة الاستثمارية عالمية المستوى في أبوظبي، نُضاعف جهودنا لتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في عدد من القطاعات الإستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المستدامة، وعلوم الحياة، والخدمات اللوجستية، والصناعات المتقدمة.

وتشهد الزيارة إلى كل من سنغافورة والهند تنظيم منتديات وفعاليات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وأبوظبي العالمي ADGM، ومكتب أبوظبي للاستثمار.

وستسلط هذه الفعاليات، التي تشارك فيها أبرز الشركات وقادة الأعمال والمستثمرون، الضوء على الفرص التي تتيحها إستراتيجية التنويع الاقتصادي في أبوظبي، كما ترسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للمواهب والأعمال والاستثمارات.

ويضم الوفد، الذي يترأسه معالي أحمد جاسم الزعابي أكثر من 100 من المسؤولين والتنفيذيين من جهات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارة، حيث يشارك في الوفد سعادة حمد صياح المـزروعي، وكيل رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي ADGM، وسعادة بدر العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وسعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، وسعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب، وسعادة محمد الشيبـة الشرياني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية باقتصادية أبوظبي، وسعادة حارب المهيري، المدير التنفيذي لقطاع نمو المستثمرين في مكتب أبوظبي للاستثمار.

يُذكر أن قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وسنغافورة تجاوزت 18.5 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت التجارة غير النفطية مع الهند أكثر من 65 مليار دولار أمريكي في العام 2024، مدفوعةً بالتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات.

وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتعاون في فتح المزيد من المجالات الاستثمارية وتنويع التبادل التجاري.

وتتخذ العديد من المؤسسات والشركات السنغافورية والهندية من أبوظبي العالمي "ADGM" مقراً لها، بما في ذلك مجموعة "سيفيورا" لإدارة الأصول وآر بي كابيتال/رويال هولدينغ "سنغافورة"، وإس بي آي كابيتال ماركيتس "SBICAPS" وسيريل آمارشاند مانجالداس، ودي إس كي القانونية، وكوتاك ماهيندرا للخدمات المالية، و100 Unicorns، و 9 Unicorns العالمية لإدارة الأصول، وكوهيشن لإدارة الأصول (الهند)، ما يعكس دور أبوظبي المتنامي في توفير قنوات حيوية للشركات الآسيوية لتعزيز النمو.

ويضم سوق أبوظبي (ADGM) حالياً أكثر من 11,000 ترخيص نشط وأكثر من 2,900 شركة عاملة، ما يجعله أكبر مركز مالي دولي في المنطقة.

وبنهاية سبتمبر 2025، ارتفع عدد عضويات الشركات الهندية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى 17,457 عضوية.

وفي عام 2024، انضمت 3,375 شركة هندية جديدة، بنمو سنوي 31.1% ومعدل نمو سنوي مركب 38.4% خلال الفترة من 2019 إلى 2024.

وتسهم منظومة الأعمال في أبوظبي الداعمة للابتكار في استقطاب الشركات والاستثمارات من سنغافورة والهند، حيث تتزايد أعداد الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والتعليم التي تتخذ من الإمارة مقراً إقليمياً للوصول إلى الأسواق العالمية، مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة، وشبكات التواصل العالمية، والبيئة التشريعية والتنظيمية المتطورة في أبوظبي.