تخريج 1668طالبا وطالبة من كليات التقنية العليا دفعة "طموح بلا حدود"

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام / كرم معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجمع كليات التقنية العليا 1668 خريجاً وخريجة من كليات التقنية العليا على مستوى أبوظبي والعين الظفرة، من دفعة العام 2025 ، دفعة "طموح بلا حدود"، من بينهم 117 حاصلين على الامتياز والامتياز مع مرتبة الشرف.

وشملت قائمة المكرمين خريجي البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، من برامج الهندسة وإدارة الأعمال والإعلام التطبيقي والعلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات والتربية.

وأعرب معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي عن فخره واعتزازه بخريجي دفعة “طموح بلا حدود”، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية المقبلة.

وقال معاليه خلال حفل تخريج الطلبة الذي أقيم أمس في مركز أدنيك أبوظبي : نحتفي بنخبة من الكفاءات الشابة الوطنية التي تمتلك الأدوات العلمية والمهارات العملية اللازمة للمنافسة والإبداع في مجالات حيوية تشكل ركائز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة.

وأضاف: تواصل منظومة التعليم التطبيقي في الدولة ترسيخ مكانتها باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لبناء اقتصاد معرفي وتنافسي قائم على المهارات المتقدمة، وسنواصل في كليات التقنية العليا العمل وفق منهجية تعليمية مرنة تربط التخصصات الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل، وتساهم في بناء جيل من الخريجين القادرين على الابتكار وريادة الأعمال والمساهمة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يواكب مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" ومئوية الإمارات 2071."

وأقيم حفل التخريج بحضور سعادة الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأحمد العور المدير التنفيذي لكليات التقنية بأبوظبي، و الدكتور يوسف الحمادي المدير التنفيذي لكليات التقنية في العين ، والمهندس عبدالرحمن الجحوشي المدير التنفيذي لكليات التقنية بالظفرة، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، والشركاء الاستراتيجيين، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وأولياء الأمور.

وخلال الحفل تقدم سعادة الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، في كلمة باسم مجلس الأمناء، بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة لدعمها اللامحدود للكليات والذي مثل ركيزة أساسية لنجاحها وتقدمها، مشيداً برؤية القيادة الحكيمة التي قادت الدولة نحو الريادة العالمية في شتى المجالات وجعلها نموذجاً يحتذى في النهضة والتقدم، ورسمت لها خريطة طريق واضحة للمستقبل، ركيزتها الشباب الذي أصبح اليوم شريكاً في صناعة القرار وتحقيق التنمية الشاملة.

وعبّر الخريجون عن فخرهم واعتزازهم بما حققوه من إنجاز، مؤكدين استعدادهم لخدمة وطنهم والمساهمة في مسيرته التنموية، وموجهين شكرهم للقيادة الرشيدة ولأسرهم على الدعم والرعاية التي مهدت طريق نجاحهم.

وتميز الحفل بتقديم جوائز كبرى لأوائل الخريجين على مستوى دفعة العام 2025، والتي تمثلت في 4 سيارات مقدمة من مجموعة "عبدالواحد الرستماني" الشريك الإستراتيجي لكليات التقنية العليا، وقد حصل عليها 4 من الخريجين والخريجات.

كما تضمن الحفل تكريم لأولياء أمور الخريجين الحاصلين على أعلى معدل على مستوى كل فرع من فروع كليات التقنية العليا في أبوظبي والعين والظفرة، بمنحهم "وشاح الفخر"، وذلك تقديراً من الكليات لدورهم كأسر في دعم تفوق وتميز أبنائهم، ولمشاركتهم فرحتهم وفخرهم بانجازات أبنائهم.