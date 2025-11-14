إسلامية دبي تطلق "غراس الشتاء 2025"

دبي في 14 نوفمبر/ وام / أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إطلاق برنامج "غراس الشتاء 2025" تحت شعار "غِراس القيم ونور المستقبل" والمخصص للفتيات من عمر 7 إلى 16 عاما خلال الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر 2025 في عدد من المراكز التابعة لها في دبي ومناطقها الخارجية تحقيقًا لإستراتيجية الدائرة "أقرب إلى المجتمع".

ويأتي إطلاق البرنامج هذا العام بثوب جديد وثيم مبتكر يعكس بيئة الإمارات وخصوصيتها الثقافية والاجتماعية مستلهما روح الشتاء الذي ينتظره الأبناء والأسر على مدار العام حيث تسعى الدائرة من خلال البرنامج إلى تهيئة الجيل لاستقبال هذا الفصل بروحٍ إيجابية وقيم عملية تترجم في دروس تطبيقية قريبة من واقع حياتهم اليومية تجمع بين المتعة والتعلم والتجربة الحسية المباشرة.

وأكدت الدائرة أن مبادرة "غراس الشتاء" تأتي تجسيدًا لرسالتها في بناء جيل راسخ القيم متمسك بهويته ومواكب لتطلعات المستقبل ضمن أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز دور المراكز الإسلامية والثقافية كمراكز تربوية ومعرفية تدعم توجهات دبي نحو مجتمع متلاحم ومبدع.

وقالت شيخة سلطان المري مسؤولة مبادرة غِراس الشتاء أن البرنامج يعد من المبادرات النوعية التي تستثمر إجازة الشتاء في تنمية المهارات الحياتية والقيادية لدى الناشئة وإعداد جيلٍ من القيادات الواعدة القادرة على خدمة مجتمعها من خلال أنشطة تجمع بين التعلّم والإبداع والتجربة العملية.

ويهدف البرنامج إلى دمج المعرفة بالقيم في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تجمع بين التعليم والترفيه من خلال باقة من الأنشطة المتنوعة التي تشمل القرآن الكريم والسنع الإماراتي وتطوير الذات والمهارات الحياتية والقيادة والابتكار بما يسهم في بناء شخصية متوازنة ومواطنة فاعلة تعتز بدينها وهويتها وثقافتها الوطنية.

ويُقام البرنامج في مجموعة من مراكز الدائرة الثقافية والإسلامية المنتشرة في أنحاء الإمارة وهي مركز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في فرعيه الورقاء 1 وند الشبا 4 ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي ومركز المزهر الثقافي الإسلامي بالمزهر 1 ومركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية بمنطقة البرشاء 3 ومركز ند الشبا للنساء في ند الشبا 1 ومركز حتا المجتمعي بمنطقة حتا.