"حكماء المسلمين" : الإمارات نموذج عالمي رائد في التسامح والأخوة الإنسانية

أبوظبي في 14 نوفمبر / وام / أكد سعادة المستشار محمد عبد السلام، المستشار العام لمجلس حكماء المسلمين، أن دولة الإمارات تمثل نموذجا رائدا عالميا في ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح والأخوة الإنسانية.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الوطني للتسامح والتعايش الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش، تحت شعار "يدا بيد"، وذلك في حديقة "أم الإمارات" خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري.

وأعرب سعادة المستشار محمد عبد السلام، عن تقدير مجلس حكماء المسلمين، للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التسامح والتعايش بقيادة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في نشر وتعزيز قيم التسامح والتعايش، محليا وإقليميا وعالميا.

وقال إن الدورة السابعة من المهرجان الوطني للتسامح تعكس حرص دولة الإمارات على حشد الجهود نحو تعزيز قيم الحوار والسلام، مشيرا إلى أن هذا المهرجان أصبح منصة وطنية وعالمية تعلي من قيمة التعايش والتنوع، وتقدم نموذجا إماراتيا يحتذى في تعزيز الانسجام المجتمعي.

وأوضح المستشار العام لمجلس حكماء المسلمين أن مشاركة المجلس عبر جناح خاص تأتي في إطار حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور، ونشر قيم الأخوة الإنسانية بأساليب تفاعلية مبتكرة تناسب مختلف الفئات، وبما يتسق مع رسالة المجلس في بناء عالم أكثر سلاما وتفاهما، ودعم الجهود المشتركة لترسيخ ثقافة السلام، وتعزيز مبادرات التعايش الإنساني في المنطقة والعالم.

ويتضمن جناح مجلس حكماء المسلمين مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، من بينها برامج مخصصة للأطفال والشباب، تهدف إلى غرس قيم التسامح والتعايش لدى الأجيال الجديدة والنشء، إلى جانب أنشطة تعريفية برسالة المجلس ومبادراته العالمية في تعزيز الأخوة الإنسانية والحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.