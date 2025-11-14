فلاي دبي.. الحجوزات وإصدار التذاكر وإجراءات السفر تدار على أساس سحابي هجين

دبي في 14 نوفمبر/ وام / أعلنت اليوم فلاي دبي إطلاقها مركز بياناتها الجديد، والذي يُشكل أساس منصة البيع بالتجزئة الحديثة لشركات الطيران "MAR".

وأُعيد بناء هذه المنصة الجديدة، التي تُدير أجزاءً رئيسية من العمليات اليومية للناقلة، مثل الحجوزات وإصدار التذاكر وإنجاز إجراءات السفر، بالكامل على أساس سحابي هجين جديد.

ويتوافق هذا التحديث مع أحدث المعايير العالمية في مجال البيع بالتجزئة لشركات الطيران، والمعروفة باسم إطار عمل البيع بالتجزئة الحديثة لشركات الطيران "MAR".

وقال محمد حارب المهيري، الرئيس التنفيذي للمشتريات والتكنولوجيا في فلاي دبي، إن هذا الإنجاز خطوة مهمة في رحلة التحول الرقمي، ويتعلق الأمر بتعزيز المرونة وقابلية التوسع والذكاء في صميم عملياتنا.