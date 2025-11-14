"عيادات صحة" تطلق كتاب "بركات الصحة" لتعزيز أنماط الحياة الصحية

أبوظبي في 14 أكتوبر/ وام/ أطلقت "عيادات صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، وبالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، كتاب "بركات الصحة" الذي يشكّل أول إصدار مجتمعي من نوعه يجمع بين الوصفات الغذائية الإماراتية وإرشادات عملية للصحة والعافية، بهدف دعم أنماط حياة مستدامة لأفراد الأسرة.

ويأتي إصدار الكتاب ضمن مبادرات "عام المجتمع 2025"، وبدعم واعتماد "برنامج صحي" التابع لمركز أبوظبي للصحة العامة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، ورؤية "بيورهيلث" الهادفة إلى تعزيز الوقاية والحياة الصحية المديدة.

ويضم الكتاب وصفات مستوحاة من المطبخ الإماراتي، وإرشادات متخصصة حول التغذية والنشاط البدني والصحة النفسية والعادات اليومية المستدامة، وجرى تطوير محتواه بإشراف أخصائيي التغذية في "بيورهيلث"، كما تم دمجه ضمن نموذج الرعاية الصحية الأولية في "عيادات صحة"، ليحصل المرضى على استشارات تغذية ودعم نفسي مكمّل.

وأكدت خديجة المراشدة، الرئيس التنفيذي لـ"عيادات صحة"، أن الكتاب يقدم دليلاً عملياً للعائلات لاتخاذ خيارات غذائية وسلوكية واعية داخل المنزل، مشيرةً إلى أن الوقاية تبدأ من المطبخ ومن التعديلات البسيطة في العادات اليومية، معتبرة أن "بركات الصحة" يجمع بين المعرفة العلمية والثقافة المحلية ليقدّم نموذجاً واقعياً وسهل التطبيق.

من جانبه، قال سعادة الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، إن إطلاق الكتاب يعزز جهود البرنامج الوطني "صحي" في تمكين المجتمع من اختيار الغذاء السليم اعتماداً على معايير واضحة، موضحاً أن اعتماد الكتاب ضمن البرنامج يُعد إضافة جديدة لجهود تعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة بالعادات الغذائية.

وتتوافر النسخ المطبوعة من الكتاب في "عيادات صحة" والمدارس والمنصات الحكومية وفي الفعاليات المجتمعية بأبوظبي والعين، ضمن حملة أوسع تهدف لتعزيز وعي الأُسر بأنماط الحياة الصحية، ودعم رؤية الإمارات في بناء مجتمع أكثر صحة وتماسكاً خلال "عام المجتمع" وما بعده.