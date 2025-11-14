"سوق الفريج" يعود بحلة جديدة ويتوسع إلى 3 من أبرز حدائق دبي

دبي في 14 نوفمبر / وام / أعلنت بلدية دبي عن عودة الموسم الرابع من "سوق الفريج"، إحدى أبرز مبادراتها المجتمعية السنوية، وفي إضافة استثنائية هذا العام، سيُقام السوق في ثلاث من أبرز حدائق دبي بعد الإقبال اللافت الذي شهده الموسم السابق.

ويبدأ السوق في حديقة الورقاء الثالثة (من 5 إلى 14 ديسمبر)، ثم ينتقل إلى حديقة بحيرة البرشاء (من 19 إلى 28 ديسمبر)، ليختتم فعالياته في حديقة الورود بمنطقة ند الشبا (من 2 إلى 11 يناير 2026).

ويهدف السوق بشكل رئيسي إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأُسر المُنتجة من المواطنين، عبر إتاحة منصات عرض وتسويق مجانية لمنتجاتهم المحلية، وقد افتتحت البلدية باب التسجيل في الموسم الجديد أمامهم لحجز منصاتهم.

ويعد "سوق الفريج" منصة مجتمعية رائدة ومجهزة توفر فرصاً استثمارية متكاملة لأصحاب المشاريع، ويقدم التسهيلات التي ترفع مستوى التنافسية بينهم لتقديم أفضل منتج وأقل سعر للمستهلك، ويعزز الثقة بالمنتجات المنزلية، كما يتيح لهم فرصة التواصل المباشر مع المتسوقين والترويج لأعمالهم، ويوفر مساحة ترفيهية شاملة للسكان والزوار ضمن بيئة مجتمعية مفتوحة وجاذبة تعزز التواصل خلال شتاء دبي، وتتكامل مع جهود بلدية دبي لجعل دبي أكثر جاذبية وجَودة للحياة.

ويضم السوق لهذا الموسم مجموعة غنية من الأنشطة والفعاليات والعروض الترفيهية والثقافية والفنية، بما في ذلك: عروض حية، وورش عمل تفاعلية، ومناطق مخصصة للأطفال، إلى جانب أكشاك الأطعمة والمشروبات، وسيكون الزوار على موعد مع استكشاف منتجات فريدة تشمل الأطعمة المنزلية، والمشغولات اليدوية، والأزياء، ومنتجات مستدامة.

وبهذه المناسبة، أعرب محمد عبد الرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي بالإنابة، عن سروره بعودة الموسم الرابع "بحلة جديدة غنية بأنشطتها" ستقدم تجارب استثنائية تمزج بين الترفيه والتسوق في 3 من أبرز حدائق دبي.

وقال أهلي: تمثل هذه الإضافة الجديدة بعد الإقبال الكبير الذي شهدته المواسم السابقة انعكاساً لالتزامنا في بلدية دبي بدعم وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال والأسر المنتجة وتوفير منصات تجارية متكاملة تعزز الثقة بالإنتاج المحلي وتدعم نمو أعمالهم.

وأضاف: كما يعبر السوق عن رؤيتنا الهادفة إلى تفعيل دور الحدائق العامة كمراكز مجتمعية مستدامة وتحويلها إلى بيئة متكاملة ونابضة بالأنشطة التفاعلية.

وتطلع أهلي إلى مشاركة واسعة من رواد الأعمال المحليين لاستغلال الفرصة، مرحباً بالزوار "الذين سيكونون على موعد مع وجهات ترفيهية غنية هذا الشتاء".

ويمكن لأصحاب المشاريع والأسر المُنتجة التسجيل حتى تاريخ 25 نوفمبر 2025 للمشاركة في السوق عبر الرابط: (https://www.dm.gov.ae/souk-alfreej-registration/).

الجدير بالذكر أن الموسم الثالث من "سوق الفريج" حقق نجاحاً باهراً وسجل رقماً قياسياً في عدد الزوار وصل إلى 282 ألف زائر، مما يعكس مكانته كمنصة مجتمعية مميزة تسهم في الارتقاء بجودة حياة السكان ورفاهيتهم، فضلاً عن دعم ازدهار الأعمال التجارية المحلية.