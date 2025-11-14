اينوك تشارك في معرض دبي للطيران 2025

دبي في 14 نوفمبر/ وام / تشارك مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، في معرض دبي للطيران 2025 الذي يقام من 17 إلى 21 نوفمبر الحالي بدبي.

وتعرض المجموعة ضمن فعاليات المعرض أحدث تقنياتها وشراكاتها في مجال الطاقة النظيفة، بما في ذلك عرض التشغيل المستدام للطائرات والتزامها بالاستدامة والابتكار، حيث تزوّد طائرات شركة “جيتكس” بوقود الطيران المستدام دعماً للتحول نحو قطاع طيران منخفض الانبعاثات.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك، إن المجموعة تواصل تقديم حلول موثوقة للطاقة تتوافق مع الأولويات الوطنية مثل إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وإستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، مؤكداً أن مشاركة اينوك في المعرض تعكس التزامها بتمكين قطاع الطيران المستدام وتطوير حلول التنقل ودفع الابتكار في القطاع.

ويدعم توفير اينوك لوقود الطيران المستدام جهود شركة “جيتكس” لخفض الانبعاثات الناتجة عن رحلاتها الجوية.

وقال عادل مارديني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “جيتكس”، إن الشركة تركّز على خفض الانبعاثات، وتعزيز إعادة التدوير، وتبنّي التقنيات الصديقة للبيئة، معرباً عن سعادته باستخدام وقود الطيران المستدام خلال فعاليات المعرض.

وفي إطار عرض التشغيل المستدام للطائرات، تستعرض اينوك شراكاتها ومبادراتها في مجال الطاقة النظيفة، ومنها تعاونها مع مطارات دبي لتحويل عمليات الدعم الأرضي من الوقود التقليدي إلى الديزل الحيوي، حيث تُعد شاحنة نقل الديزل الحيوي إحدى أبرز معروضات جناحها.

كما تبرز في الجناح محطة التزويد بالوقود الهيدروجيني في محطة الخدمة المستقبلية بمدينة إكسبو دبي، والمستخدمة لتشغيل حافلة المطار الهيدروجينية من إنتاج “كوباص” (COBUS). ومنذ إطلاقها في عام 2021، رسّخت هذه المحطة نموذجاً جديداً لتوفير الوقود المستدام وتطبيقات الطاقة الخضراء في قطاع النقل.