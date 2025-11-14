جامعة الإمارات تحصل على براءة اختراع أمريكية لتقنية مبتكرة تمنع الانهيار التتابعي للمباني

العين في 14 نوفمبر / وام / أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة حصولها على براءة اختراع أمريكية جديدة لطريقة هندسية مبتكرة تعمل على تحسين مرونة مباني الخرسانة المسلحة ضد الانهيار التتابعي.

ويقدم هذا النظام، الذي طوره الأستاذ الدكتور بلال العريس من كلية الهندسة بجامعة الإمارات، والأستاذ الدكتور سعيد الخولي، والمهندس أحمد شحادة (طالب ماجستير)، تقنية "بدون تكلفة" و"صديقة للبيئة" تعزز السلامة الهيكلية وتشجع الاستدامة في قطاع البناء.

يتضمن الاختراع تركيب قضبان تسليح فولاذية قصيرة ومائلة حول الأعمدة المعرضة للخطر خلال مرحلة البناء، وغالبًا ما تكون هذه القضبان عبارة عن قطع متبقية تُعد خردة من موقع البناء نفسه.

وبموجب هذه الطريقة الجديدة، تُستخدم هذه القطع لربط الكمرات المتعامدة عبر الأعمدة التي قد تكون ضعيفة، وهو ما يزيد بشكل كبير من مقاومة المبنى للانهيار التتابعي حال فشل أحد هذه الأعمدة، ولا يتطلب النظام مواد جديدة، أو أدوات أو عمالة خاصة، ويتوافق تماما مع ممارسات البناء الحالية والتصاميم المعمارية.

وقال الدكتور بلال العريس إن أهمية براءة الاختراع هذه تتجاوز الابتكار التقني، إذ انها تعالج تحديات ملحة في المناطق سريعة التحضر والمجاورة زلزاليا، حيث يعد تصميم المباني القوية أمرا بالغ الأهمية، كما تساهم في دعم أهداف التنمية المستدامة العالمية من خلال إعادة استخدام نفايات البناء، وتقليل التأثير البيئي، وضمان السلامة العامة دون تكاليف مالية أو مادية إضافية.

وأوضح أن أهداف الفريق التالية ستركز على التعاون مع المقاولين والاستشاريين لتطبيق هذه التقنية على نطاق واسع في المنطقة، وإجراء المزيد من الأبحاث لتحسين الطريقة، ورفع الوعي بإمكاناتها في إنقاذ الأرواح.