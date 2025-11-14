"بيت الخير": 151.3 مليون درهم إجمالي الإنفاق الإنساني حتى نهاية أكتوبر 2025

دبي في 14 نوفمبر / وام / أعلنت جمعية "بيت الخير" أن إجمالي إنفاقها خلال شهر أكتوبر 2025 بلغ 8 ملايين و906 آلاف و148 درهما، ليصل بذلك إجمالي إنفاقها منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2025 إلى 151 مليون و296 ألفا و575 درهما.

جاء ذلك ضمن تقريرها المالي التفصيلي لشهر أكتوبر، الذي أصدرته الجمعية تأكيداً على نهجها المستمر في ترسيخ الشفافية والحوكمة في العمل الخيري، حيث يوضح التقرير مسار كل درهم من التبرعات وآلية صرفها.

وأظهر التقرير أن إنفاق شهر أكتوبر جاء بدعم إستراتيجي من بنك دبي الإسلامي، الذي ساهم بمبلغ 2 مليون و164 ألفا و878 درهما ضمن شراكته الراسخة مع الجمعية.

وفي تفاصيل إنفاق شهر أكتوبر، بين التقرير أن الجمعية خصصت المبلغ الأكبر للمساعدات الطارئة، التي بلغت 4 ملايين و547 ألفا و655 درهما، لتلبية احتياجات الأسر التي تمر بظروف حرجة.

كما تم تخصيص مليون و627 ألفا و194 درهما لدعم تعليم أبناء الأسر المعسرة، و824 ألفا و500 درهم كمساعدات نقدية للأسر المسجلة، و657 ألفا و800 درهم لمشروع المواد الغذائية الذي يلبي الاحتياجات الأساسية للأسر المتعففة.

بالإضافة إلى ذلك، قُدم مبلغ 506 آلاف و500 درهم لكفالة ورعاية أسر الأيتام، و498 ألفا و499 درهما لدعم علاج المرضى، و140 ألف درهم للمساهمة في حل قضايا الغارمين، إلى جانب 114 ألف درهم لدعم أسر أصحاب الهمم.

وأكد التقرير أن إجمالي الإنفاق التراكمي (151.3 مليون درهم) يعكس الأثر الإنساني الواسع الذي تحققه الجمعية ودورها الفاعل في تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الأسر المحتاجة.