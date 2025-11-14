سفارة اليابان تحتفل بـ"يوم قوات الدفاع الذاتي اليابانية"

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام / حضر اللواء الركن إسحاق صالح محمد البلوشي، مساعد رئيس الأركان للقوات المشتركة،- كضيف شرف - الحفل الذي أقامته سفارة اليابان في الدولة بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لـ “ يوم قوات الدفاع الذاتي اليابانية ” وذلك بفندق انتركونتيننتال أبوظبي.

وكان في الاستقبال سعادة كين أوكانيوا، السفير فوق العادة ومفوض اليابان لدى الدولة، والملحق العسكري المقدم شوجيرو كاشيواكورا.

حضر الحفل عدد من كبار ممثلي القوات المسلحة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب عدد من الضيوف.

وتحدث السفير أوكانيوا في كلمته، عن أنشطة قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الشرق الأوسط، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين دولة الإمارات واليابان.

ونظمت جمعية أوراسينكي تانكوكاي- أبوظبي حفل شاي تقليدي، للضيوف.