"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تعلن نتائج تصنيف حملات الحج والعمرة

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام/ أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نتائج تقييم وتصنيف حملات الحج والعمرة المشاركة في موسم حج 1446هـ -2025م، وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، الذي نفذته بالتعاون مع برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وأشارت الهيئة إلى أن نتائج الحملات تفاوتت في التصنيف بين تصنيف 5 نجوم أداء متميز بنسبة 96% فما فوق، و4 نجوم أداء جيد لنسبة ما بين 80 إلى 95%، وتصنيف 3 نجوم الذي يمنح لنسبة ما بين51% إلى 79%، مؤكدةً أنه سيتم الاستفادة من هذه النتائج في إعداد خططٍ تطويريةٍ تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج، ومعالجة نقاط التحسين، ودعم الحملات لتطوير أدائهم، بما يسهم في الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات وتقديم تجربة حجٍّ استثنائيةٍ لحجاج الدولة.

ونال تصنيف خمس نجوم حملة الفجر فقط، واشترك في تصنيف 4 نجوم حملات الشروق والمروة وخورفكان والفارس والمطروشي والمنار والمنطقة الشرقية والوليد وصدف والأجور والخالدية والحطيم، والسلطان والفرقان والنفرة والمصطفى وجلفار ولبيك والتيم والشيراوي والفتح وأبناء السويدي وبن حمد.

ونالت حملة الثريا تصنيف 3 نجوم،

وكرمت الهيئة الحملات المتميزة ودعتهم إلى التنافس في خدمة حجاج الدولة وتحقيق السعادة لهم في هذه الرحلة المباركة.

وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن تصنيف حملات الحج وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات هو خطوةٌ تهدف إلى رفع جودة خدمات الحج، وبناء تجربة حجٍّ متكاملةٍ تستند إلى رضا الحجاج الفعلي، وإشراك الحجاج كأداة تقييمٍ فاعلةٍ للخدمات، وتعزيز التنافس الإيجابي بين مقدمي الخدمات، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة وإستراتيجية الحكومة في إسعاد حجاج الدولة والتفاني في خدمتهم والحرص على تمكينهم أداء هذا الركن بطمأنينةٍ ويسر.

وأشار إلى أن الإمارات من الدول القليلة على مستوى العالم التي قامت بتقييم تجربة مواطنيها خلال موسم الحج ضمن نهجٍ مبتكرٍ يهدف إلى ضمان تقديم خدماتٍ استثنائية، ويُرسّخ مكانة الإمارات كدولةٍ تضع الإنسان في مركز أولوياتها أينما كان.

وقدم معاليه الشكر لأصحاب الحملات وحرصهم على الالتزام بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية والوطنية تجاه حجاج الدولة، مؤكدًا ضرورة الارتقاء والتطوير في الخدمات واستشراف المستقبل برؤىً طموحةٍ تجسد تطور دولة الإمارات وتعكس حرصها على إسعاد شعبها والاهتمام بشؤونهم اين ما كانوا.

واعتمدت الهيئة في تقييمها على عدة معايير مثل أداة "نبض الحجاج" والتي تُمكن الحجاج من تقييم أداء حملاتهم من خلال قياس مستوى الرضا في كل مرحلةٍ من مراحل الحج من بداية التسجيل وحتى العودة من الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى التقييم الخاص بالهيئة ومكتب شؤون حجاج الدولة الذي شمل مراجعة الوثائق، والعقود الخدمية، وأداء الطواقم الإدارية والطبية والوعظية، والتأكد من التزام الحملات بتقديم الخدمات وفق العقود المبرمة مع الحجاج، واتباعها للتعليمات والتشريعات والقوانين المنظمة للحج.