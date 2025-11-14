56 متسابقة يتنافسن في التصفيات النهائية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

دبي في 14 نوفمبر/ وام / أعلنت مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي التصفيات النهائية لفئة الإناث في دورتها الـ 26 حيث ستتنافس 56 متسابقة من مختلف إمارات الدولة وعدد من الدول العربية والإسلامية في فروع الحفظ السبعة للمسابقة.

ومن المقرر أن تستهل فعاليات اليوم الأول بتلاوة القارئة زينب محمد أكبار من موريتانيا في الفرع الأول "30 جزءا" تليها أسماء سرحان علي أبوبكر من اليمن من مركز رياض الصالحين في الفرع ذاته كما ستشارك لجين حاتم حامد عبد الحميد من مصر وسانا ثاريم إدريس من الهند في فروع العشرين جزءاً وسط متابعة دقيقة من لجان التحكيم.

وفي الفروع الجزئية ينتظر أن تتألق المتسابقات الإماراتيات أروى خالد الفيلي وسارة عبدالله السبيعي وعائشة صلاح الجسمي وحواء عبدالله الهاملي وشمسة علي الخوري وديمة عبدالله اليماحي بتلاوات مؤثرة تجسّد روح الإتقان والالتزام بحفظ كتاب الله في مشهد يعكس تميز بنات الإمارات في هذا الميدان الإيماني الرفيع.

وأكد السيد إبراهيم جاسم المنصوري مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالانابة أن هذه المسابقة القرآنية العريقة التي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في دعم البرامج الدينية الهادفة إلى غرس حب القرآن في نفوس الناشئة وصقل مواهبهم الإيمانية وتعزيز الهوية الإسلامية الأصيلة مشيرةً إلى أن الإقبال الكبير هذا العام يعكس المكانة الرفيعة للمسابقة ودورها في نشر ثقافة القرآن الكريم.

ومن المنتظر أن تشهد لجان التحكيم مستويات متميزة من حيث جودة التلاوة وإتقان التجويد وثبات الأداء في منافسة قرآنية واعدة ستتواصل خلال الأيام المقبلة حتى تتويج الفائزات في مختلف فروع المسابقة.