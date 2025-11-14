الحي الرياضي يستقطب زوار ولاعبي "عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو"

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام / يشهد الحي الرياضي الذي يقام في المنطقة الخارجية لمبادلة أرينا حيث تقام منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو فعاليات رياضية متنوعة تستقطب زوار البطولة من جميع انحاء العالم، اذ يقدم تجربة استثنائية تحفز على ممارسة الرياضة.

وتشتمل فعاليات الحي الرياضي على أجهزة تمارين رياضية ولياقة بدنية يستخدمها الزوار من العائلات، واللاعبين المشاركين، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الترفيهية والمطاعم التي تقدم أكلات متنوعة تناسب زوار البطولة.

وتتضمن برامج الحي الرياضي ألعاباً كثيرةً مثل رمي اللكمات، والفيتنس، ورفع الأثقال، وغيرها من الأنشطة الحماسية.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن فعاليات الحي الرياضي دائما ما تستقطب كل زوار الحدث، بغض النظر عن تواجدهم للمشاركة أو تشجيع ودعم اللاعبين من ابنائهم، اذ يقدم تجربة رياضية ترفيهية متكاملة لزوار بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأضاف أن اللجنة المنظمة للبطولة حرصت على تقديم الحي الرياضي بشكل مختلف في النسخة الحالية من خلال زيادة عدد المنصات المتخصصة في تقديم التجارب الرياضية والترفيهية للزوار.

ويرى زوار الحي الرياضي أنه فرصة مثالية لتشجيعهم على ممارسة تمارين اللياقة البدنية خلال فترة تواجدهم في البطولة خاصة للأطفال الصغار غير المشاركين في منافسات الجوجيتسو.

وقالت الينا فابيو من البرازيل: سعيدة بحضوري هنا مع أسرتي لدعم ابني الصغير المشارك في منافسات بطولة العالم، ونحرص باستمرار على الحضور إلى أبوظبي، ومن خلال تجربتنا الحالية في الحي الرياضي خضنا تجربة رياضية مختلفة لجميع أفراد العائلة.

وقال محمد قدروف من أوزباكستان وهو أب لطفلين مشاركين في فعاليات البطولة: هذه هي المرة الأولى التي أحضر للبطولة وأزور الحي الرياضي، هو فعالية رياضية ترفيهية بامتياز تقدم تجارب متنوعة لتشجيع الجميع على ممارسة الرياضة.. فخور بالتواجد مع أبنائي هنا في أبوظبي للمشاركة في الحدث العالمي.