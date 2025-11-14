74 خيلاً تشارك في ثاني سباقات مضمار جبل علي

دبي في 14 نوفمبر/ وام / تنطلق غداً فعاليات السباق الثاني لمضمار جبل علي بمشاركة 74 خيلاً تتنافس في 7 أشواط، 6 منها مخصصة للخيول المهجنة الأصيلة، فيما خُصص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة، بإجمالي جوائز يبلغ 590 ألف درهم.

ويقام السباق بعد النجاح اللافت الذي حققه السباق الافتتاحي قبل أسبوعين، في ظل التطويرات الجديدة التي شهدها المضمار هذا الموسم، بما في ذلك رفع القيمة الإجمالية لجوائز السباقات بنسبة 20%، وإطلاق برنامج "داعم" الأول من نوعه عالمياً، الهادف إلى توفير دعم مستدام لملاك الخيول عبر نظام حوافز مبتكر.

ويفتتح برنامج السباق بالشوط الأول على كأس بورشه لمسافة 1000 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة بمشاركة 16 خيلاً وإجمالي جوائز 50 ألف درهم.

فيما يقام الشوط الثاني على كأس الشعفار للاستثمار ستيكس لمسافة 1400 متر بمشاركة 11 خيلاً تتنافس على جوائز قدرها 100 ألف درهم.

ويشهد الشوط الثالث مشاركة 8 خيول عمر سنتين لمسافة 1200 متر بجوائز 72 ألف درهم، فيما يتنافس 8 خيول في الشوط الرابع "دبي للمرطبات" لمسافة 1000 متر، ضمن برنامج «داعم»، بجوائز تبلغ 72 ألف درهم.

أما الشوط الخامس، كأس مضمار جبل علي للسرعة، فيُعد الأقوى ضمن الأمسية، ويقام لمسافة 1000 متر بمشاركة 9 خيول تتنافس على جوائز قيمتها 120 ألف درهم.

ويشهد الشوط السادس إقامة كأس طيران الإمارات لمسافة 1800 متر بمشاركة 7 خيول وبجوائز 120 ألف درهم، قبل أن تختتم الأمسية بالشوط السابع على كأس العوير هانديكاب ستيكس لمسافة 1950 متراً، بمشاركة 15 خيلاً وجوائز 86 ألف درهم.