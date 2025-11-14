مسؤولة ملف الدولة: الإمارات تقدمت بطلب رسمي لاستضافة الكونغرس العالمي للأمراض الجلدية 2031

دبي في 14 نوفمبر / وام / أعلنت الدكتورة جواهر النقبي، استشارية الأمراض الجلدية ومسؤولة ملف دولة الإمارات لاستضافة الكونغرس العالمي للأمراض الجلدية عام 2031، أن دولة الإمارات تقدمت بطلب رسمي لاستضافة هذا الحدث العالمي الأبرز في المجال.

جاء هذا الإعلان خلال افتتاح "المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية" الذي انطلق اليوم في دبي، بمشاركة أكثر من 500 طبيب وخبير من مختلف أنحاء العالم.

وأكدت الدكتورة النقبي أن الإمارات تتميز بكافة المؤهلات والبنى التحتية المتميزة لاستضافة أكبر الفعاليات والمؤتمرات العالمية نظرا لما تتمتع به من موقع جغرافي بين الشرق والغرب وسهولة الحضور لكافة المشاركين من مختلف دول العالم.

وأوضحت أن ملف الإمارات تميز بشموليته وجودته إذ لم يقتصر على إبراز موقع الدولة الجغرافي المميز وبنيتها التحتية المتكاملة بل تناول كذلك مسيرة التطور الصحي والرؤى المستقبلية لهذا القطاع الحيوي إلى جانب ما حققته أقسام الأمراض الجلدية من إنجازات ملموسة وبصمة واضحة على المستوى العالمي.

من جهته، أعرب الدكتور أيمن النعيم، رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، عن فخره بما حققته الجمعية، مؤكدا أن المؤتمر الذي يتضمن أكثر من 50 محاضرة علمية، يُعد منصة علمية بارزة لتبادل المعرفة واستعراض أحدث التطورات في طب الجلدية والليزر والطب التجميلي، وبما يعزز موقع دولة الإمارات في المجال الصحي.

وأوضح أن المؤتمر يسلط الضوء على أحدث التطورات العالمية في علوم الجلد والليزر والطب التجميلي بهدف الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتزويد الأطباء المشاركين بالمهارات والمعارف المتقدمة لتطبيقها في ممارساتهم اليومية مما يسهم في تعزيز أعلى معايير الرعاية لمرضى الجلدية.

ويستعرض جدول أعمال المؤتمر موضوعات متنوعة تشمل أمراض الشعر والأظافر وحب الشباب وسرطان الجلد والأمراض المعدية الجلدية والعلاجات الدوائية الجلدية وتقنيات الليزر التي أصبحت ذات أهمية متزايدة في علاج التصبغات الجلدية وآثار الحروق والوحمات الوعائية والدوالي والوشم والصدفية والبهاق والأكزيما والالتهابات الفطرية الجلدية.