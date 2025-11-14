20 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في "أبوظبي جراند سلام"

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للجودو اعتماد مشاركة 20 لاعباً ولاعبة ضمن قائمة منتخبنا الوطني في بطولة "أبوظبي جراند سلام".

وأكد في بيان، أن البطولة تقام بإشراف الاتحاد الدولي من 27 إلى 29 نوفمبر الحالي على صالة "مبادلة أرينا" في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وأشار إلى إغلاق باب التسجيل يوم 27 نوفمبر قبل بدء مراسم القرعة عبر "تقنية الاتصال المرئي"، بمشاركة مسؤولي الدول المشاركة، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 55 دولة، من بينها المنتخب الياباني الحائز على ألقاب عالمية عدة.

وأوضح الاتحاد أن مشاركة منتخبنا الوطني تعد الأكبر في تاريخ البطولات الدولية، ضمن استراتيجية تمكين الأبطال من المهارات التنافسية، ورفع قدراتهم الفنية.

واستعرض سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد رئيس اللجنة العليا المنظمة، مع الدكتور ناصر التميمي، أمين السر العام للاتحاد، وأمين صندوق الاتحاد الدولي، مدير البطولة، آخر الترتيبات الخاصة باستضافة الحدث الدولي، وإجراءات اللجان الإدارية والفنية، ووصول المنتخبات المشاركة، وفق بروتكول اللائحة التنظيمية الدولية.

من جانب آخر وضعت قرعة بطولة زغرب "جراند بري"، التي يستضيفها الاتحاد الكرواتي من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري لاعبة منتخبنا الوطني إليزا ليتيف، مع الفائزة من نزال البريطانية شيلي لودفورد، والكرواتية لورينا بيركو فيتش في منافسات "وزن تحت 78 كجم" بعد غد الأحد.