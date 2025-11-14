على بساط الجوجيتسو.."محمد السبع" إرادة صغيرة تصنع قصة كبيرة

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام / على بساط " أبوظبي العالمي للجوجيتسو" لفت طفل صغير الأنظار بأدائه المفعم بالعزيمة والإصرار.. دخل البساط بثقة تتجاوز عمره، يربط حزامه الأبيض حول خصره، ويستعد للنزال بابتسامة تعكس شغفه الكبير بهذه الرياضة.

في مشاركته الأولى في مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو ضمن فعاليات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو قدّم الطفل الكويتي محمد السبع اليوم أداءً متميزاً ترجم شغفه الكبير بهذه الرياضة وروحه التنافسية العالية، وكانت مشاركته بحد ذاتها إنجازاً يُضاف إلى مسيرته، وتجربة جديدة عززت ثقته بنفسه وإصراره على مواصلة التطور، وأكدت أن البطولة الحقيقية تكمن في خوض التحدي حتى النهاية.

فرغم التحدي الجسدي الذي يحدّ من حركة يده، لم يسمح محمد لذلك أن يكون عائقاً أمام حلمه فقد بدأ رحلته مع الجوجيتسو منذ ثلاث سنوات، بعد تجربة قصيرة مع رياضة الشوتوكان، ليجد في الجوجيتسو ماظل يبحث عنه ؛ مساحة للحرية، وللتعبير عن قوته الداخلية التي لا يحدّها الجسد.

ومنذ ذلك اليوم، أصبح مثالاً في الانضباط والالتزام، يواظب على التدريبات ثلاث مرات في الأسبوع، ويواجه كل تمرين بعزيمة تفوق سنّه الصغير ولم يكن مجرد لاعب بين زملائه، بل مصدر إلهام لهم جميعاً؛ فكل حركة يؤديها تذكّرهم بأن القوة الحقيقية تنبع من الداخل لا من شكل الجسد ,لا تأتي من العضلات، بل من الإيمان بالذات والثقة بالنفس .

نتيجة هذا الإيمان كانت واضحة إذ نجح في تحقيق ثلاث ميداليات " ذهبيتان" وفضية في بطولات محلية في الكويت غير أن الأهم كما تقول والدته هو التحول الكبير في شخصيته فقد أصبح أكثر ثقة وأكثر جرأة وأكثر قدرة على مواجهة تفاصيل الحياة اليومية بروح الشجاعة نفسها التي يحملها على البساط.

وفي لفتة إنسانية كرمه اتحاد الإمارات للجوجيتسو مهدياً إياه ميدالية تقدير وسط تصفيق الجماهير واللاعبين في مشهد ساده احترام كبير لقصة طفل قرر أن يصنع طريقه بإرادته قبل مهارته في مشهدٍ يعكس روح البطولة الحقيقية التي تتجاوز النتائج إلى الاحتفاء بالقيم الإنسانية والإصرار على النجاح.

محمد عبّر عن سعادته بقوله: هذا اليوم سيبقى من أجمل لحظات حياتي و سيكون دافعاً لمزيد من العمل وتحقيق إنجازات أكبر " مؤكدا أن رحلة الجوجيتسو بالنسبة له لم تعد مجرد رياضة بل أسلوب حياة يفتح له أبواباً جديدة كل يوم.