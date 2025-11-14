27 فيلما في صدارة الدورة الثامنة لمنصة الشارقة للأفلام

الشارقة في 14 نوفمبر/ وام/ انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثامنة من "منصة الشارقة للأفلام" التي تنظمها مؤسسة الشارقة للفنون

ضمن برنامج خريف 2025، في سينما سراب المدينة و«فوكس سينما» بسيتي سنتر الزاهية.

وتتصدر الفعاليات - التي تستمر حتى 23 نوفمبر الجاري- مسابقة الأفلام التي تعرض 27 فيلما وثائقيا وروائيا أُنتجت خلال العامين الماضيين وتُعرض للمرة الأولى في الإمارات بعد اختيارها من لجنة متخصصة.

يُفتتح البرنامج بفيلم «باب» للمخرجة نايلة الخاجة، إلى جانب أفلام «كاريسا» (2024)، و«ضع روحك على يدك وامشِ» (2025)، إضافة إلى خمسة أفلام قصيرة من إنتاج منحة المنصة.

ويحتفي برنامج «مخرج تحت دائرة الضوء» هذا العام بالمخرجة الراحلة جوسلين صعب عبر عرض مجموعة من أعمالها وإقامة جلسة حوارية حول مسيرتها وكتاب يوثق أفلامها، إلى جانب ورشة لترميم الأفلام بالتعاون مع جمعيتها.

كما تشهد الدورة إطلاق برنامج «العروض الأولى» الذي يتيح لطلاب الجامعات والخريجين الجدد تقديم أفلامهم القصيرة والمشاركة في نقاشات حول تجاربهم الإبداعية.