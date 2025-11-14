انطلاق مؤتمر الإمارات للعظام

دبي في 14 نوفمبر/ وام/ انطلقت اليوم في دبي فعاليات مؤتمر الإمارات الثالث عشر لجراحة العظام الذي تنظمه جمعية الإمارات لجراحة العظام على مدى ثلاثة أيام بالتزامن مع المؤتمر الخليجي الأول لجراحة الركبة.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث التقنيات الطبية والجراحية وتعزيز تبادل الخبرات، مع تركيز واضح على دور الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تطوير جراحات المفاصل والركبة.

شهد الافتتاح الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بالإنابة في هيئة الصحة بدبي والدكتور علي البلوشي رئيس جمعية الإمارات للعظام رئيس المؤتمر والدكتور حبيب الإسماعيلي رئيس قسم العظام في "دبي الصحية" وجمع من القيادات الصحية والأطباء والاستشاريين إضافة إلى ممثلين عن كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع التكنولوجيا الطبية.

وأكد الدكتور علي البلوشي أن الحدث أصبح محطة علمية رئيسية تعكس مكانة الإمارات في قطاع جراحات العظام، خاصة مع التطور المتسارع في التقنيات الطبية، مشيرا إلى أن مشاركة الشركات العالمية تدعم تطوير حلول مبتكرة لتحسين جودة حياة المرضى وتعزيز الشراكات بين القطاعين الطبي والأكاديمي.

من جهته أوضح الدكتور حبيب الإسماعيلي أن المؤتمر يعزز مكانة دبي كمركز محوري لإصابات العظام، لافتاً إلى أن المعرض المصاحب يستعرض أحدث الروبوتات الجراحية والتقنيات المتقدمة التي تدعم مبدأ «المريض أولاً»، وتُسهم في رفع دقة العمليات وتقليل الأخطاء السريرية.

ويستقطب الحدث أكثر من 800 مشارك و75 خبيراً دولياً من أمريكا الشمالية وأوروبا، فيما يركز المؤتمر الخليجي الأول لجراحة الركبة على أحدث أساليب علاج إصابات الركبة والرباط الصليبي والغضاريف، وتقنيات الحفاظ على الغضروف باستخدام الخلايا الجذعية، إضافة إلى التطبيقات المتنامية للروبوتات والذكاء الاصطناعي في جراحات المفاصل الصناعية.

كما يستهدف المؤتمر دمج الجراحين الجدد في الحراك العلمي، وتنظيم 6 ورش عمل متخصصة لصقل المهارات الجراحية، ويقام بالتوازي معرض يضم نحو 25 شركة عالمية تستعرض أحدث الأدوات والتقنيات الخاصة بجراحة العظام.