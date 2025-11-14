مهرجان السلع البحري يشهد فعاليات تراثية ورياضية متنوعة

الظفرة في 14 نوفمبر / وام / استأنف مهرجان السلع البحري فعاليات دورته الخامسة، اليوم، بعدد من الأنشطة التراثية والرياضية التي تهدف إلى إحياء التراث البحري، والحفاظ على الهوية الوطنية.

وينظم المهرجان هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية بشراكة إستراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة خلال أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع في الفترة من 7 إلى 16 من الشهر الجاري في الواجهة البحرية لمدينة السلع في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وتواصلت اليوم ضمن فعاليات المهرجان بطولة السلع لصيد الشعري للرجال والنساء التي تختتم الأحد المقبل، وتنظم بهدف تعزيز التراث البحري الإماراتي وتشجيع ممارسة المهن التقليدية المرتبطة بالبحر، كما جرت أيضاً منافسات اليوم الرابع من بطولة الهدد التي يأتي تنظيمها في إطار الحفاظ على إرث الصقارة والتشجيع على ممارستها بين الأجيال الناشئة.

ويشهد المهرجان أيضاً تنظيم نشاط يومي للألعاب الشعبية، وفعاليات ركن الأطفال، وركن حوي النواخذة الذي يقام بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الشريك الإستراتيجي للمهرجان، ويقدم عدداً من الأنشطة للأطفال.

كما تواصلت اليوم فعاليات مسابقة الطبخ اليومية التي تهدف إلى تعريف جمهور المهرجان بخصوصية المطبخ الإماراتي، ومنافسات كرة القدم والكرة الطائرة، وبطولتا الكيرم للرجال والسيدات، والدومينو، ومسابقة أجمل زي تراثي للأطفال، ومسابقة القوس والسهم، والبندقية الهوائية، إضافة إلى فعاليات المسرح الرئيسي التوعوية والتراثية ومسابقات الأطفال اليومية التي تجمع بين الترفيه والفائدة، وعروض الفنون الشعبية، والسوق الشعبي، وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تجد إقبالاً من زوار المهرجان بمختلف الفئات العمرية.

ويشهد المهرجان غداً وبعد غد تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية التي تشمل سباق الجري الذي يقام لمسافات متفاوتة في 10 فئات منها الجري العام، والسيدات، وأصحاب الهمم، وسباق الدراجات الهوائية لمسافة 15 كيلومتراً، إضافة إلى سباق السباحة في خمس فئات ولمسافات متفاوتة من 50 متراً حتى 400 متر.

وكان المهرجان قد شهد خلال أسبوعه الأول تنظيم عدد من السباقات البحرية شملت سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً الذي جرى لمسافة 15 ميلاً بحرياً بمشاركة 80 محملاً و 960 بحاراً، وسباق براكة للبوانيش الشراعية الذي جرى لمسافة 5 أميال بحرية بمشاركة 215 بحاراً على 43 بانوشاً، وسباق السلع لقوارب التجديف التراثية الذي جرى لمسافة 3 أميال بحرية بمشاركة 60 قارباً عليها أكثر من 1000 بحار.

ويأتي تنظيم مهرجان السلع البحري بدورته الخامسة في إطار تعزيز حضور الرياضات البحرية التراثية في المجتمع، وإبراز أهمية المدن الساحلية، ودعم النشاط السياحي والاقتصادي في منطقة الظفرة بجانب إبراز غنى وتنوع التراث الإماراتي وتعريف الجمهور بأهميته.