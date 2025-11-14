قائد عام شرطة أبوظبي يستقبل مدير مكتب الأمن العام لمقدونيا الشمالية

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام/ استقبل معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي سعادة ألكسندر يانيف مدير مكتب الأمن العام في جمهورية مقدونيا الشمالية ، وسعادة السفير عبدالقادر محمدي سفير جمهورية مقدونيا الشمالية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المسؤولين من الجمهورية ، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب والأنظمة المطبقة في شرطة أبوظبي وتعزيز سبل التعاون في المجالات الأمنية والشرطية وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم الجهود المشتركة وتطوير منظومة العمل المؤسسي .

وحضر اللقاء، اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد خالد عبدالله الخوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار، والعميد د سلطان عبيد بن حضيبة النعيمي نائب مدير قطاع شؤون القيادة ، والعقيد د سيف عبيد الكعبي مدير المكتب التنفيذي بشرطة أبوظبي .