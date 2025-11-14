صقر بن سعود يزور مهرجان الغيل الزراعي برأس الخيمة

رأس الخيمة في 14 نوفمبر/وام/ زار الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، اليوم، مهرجان الغيل الزراعي، الذي انطلقت فعالياته بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والزراعية ورواد الأعمال، وبتنظيم من مركز شباب الغيل في رأس الخيمة.

وأكد الشيخ صقر بن سعود خلال زيارته لأجنحة وأقسام المهرجان أن دعم المبادرات الشبابية والزراعية يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة الداعمة لهذا القطاع الحيوي، موضحاً أن المهرجان يشكل نموذجاً مميزاً للشراكة بين المجتمع والشباب في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي ودعم المشاريع الزراعية الوطنية.

وثمّن الشيخ صقر بن سعود جهود المركز والمشاركين في تبني الممارسات الزراعية الحديثة وإبراز المنتجات المحلية، بما يسهم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة تعود بالنفع على الأجيال القادمة. كما تفقد مختلف أقسام وأجنحة المهرجان الذي يضم معرضاً زراعياً متنوعاً يشارك فيه عدد من الجهات والمؤسسات والأفراد.

ويهدف المهرجان إلى نشر الوعي الزراعي بين أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على أهمية المنتجات المحلية، ودعم المزارعين ورواد الأعمال في القطاع الزراعي، بما يعزز مفهوم التنمية الزراعية المستدامة في دولة الإمارات.

كما يشهد المهرجان تنظيم ورش زراعية متخصصة، إضافة إلى مسابقات وجوائز تشجيعية تهدف إلى رفع مستوى المشاركة المجتمعية وتحفيز الابتكار في المجال الزراعي.

ويُتوقّع أن يستقطب مهرجان الغيل الزراعي أكثر من 500 مشارك وزائر من مختلف فئات المجتمع، وسط أجواء تفاعلية تثري المعرفة وتواكب جهود الدولة في دعم الاستدامة الزراعية.