"الشارقة للفنون" تختار أول مجموعة لبرنامج "الفنان المقيم"

الشارقة في 14 فبراير/وام/ أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون، اختيار المجموعة الأولى من برنامج «الفنان المقيم» لعامي 2025 – 2026، بعد تلقي نحو 2400 طلب من 126 دولة، ضمن دعوتها الدولية للفنانين الناشئين والمكرّسين للمشاركة في إقامات بحثية وإنتاجية في الشارقة.

ويوفر البرنامج للمشاركين بيئة إبداعية لدعم تطوير مشاريع جديدة وتعزيز الحوار الفني مع القيّمين، إضافة إلى التفاعل مع البيئة الثقافية المحلية والإقليمية، وسيقيم الفنانون المختارون في «بيت عبيد الشامسي» بالشارقة و«مصنع كلباء للثلج» من نوفمبر 2025 إلى يناير 2026، بينما يعلن عن المجموعة الثانية في فبراير 2026.

و تضم المجموعة: ميثاء عبد الله (الإمارات)، عفراء أحمد (اليمن)، داريا غونشاروفا (روسيا)، فاطمة كاظمي (إيران)، هنيتي غولدوكس (الأردن/ألمانيا)، جيم جاسبر لومبيرا وجوي أليكسيس سينغ (الفلبين)، وميلا بالزييفا (بورياتيا/روسيا) ، وتتنوع مجالاتهم بين الرسم والنحت والفيديو والأعمال التركيبية؛ إذ تستلهم ميثاء عبد الله أعمالها من الفلكلور، وتستكشف عفراء أحمد مفاهيم الوطن بعد النزوح، بينما تدمج داريا غونشاروفا الهندسة المدنية والنقد الاجتماعي، وتبحث فاطمة كاظمي في الحزن الجماعي والثقافات الفرعية.

ويعمل الثنائي هنيتي وغولدوكس على موضوعات جيوسياسية، فيما تركز ميلا بالزييفا على العلاقة بين الطبيعة والذاكرة، ويستكشف لومبيرا وسينغ الروحانية عبر الصورة المتحركة، وقد حصل سينغ على جائزة الأمير كلاوس لعام 2024.