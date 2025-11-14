إطلاق برنامج "مسار البطل الرياضي" لاكتشاف وصقل المواهب في الإمارات

دبي في 14 نوفمبر/ وام / أطلقت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، برنامج "مسار البطل الرياضي" الهادف إلى تبني المواهب الرياضية الواعدة في مختلف إمارات الدولة، وتمكينها من الوصول إلى أعلى مستويات الأداء التنافسي، عبر منظومة دعم شاملة، بما يؤهل الرياضيين للانتقال إلى مرحلة النخبة والاحتراف العالمي.

جرى الإعلان عن البرنامج خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر وزارة الرياضة بدبي، بحضور سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وسعادة نورة الجسمي رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وصفا تريم المدير التنفيذي للجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي.

وشهدت الفعالية مشاركة 3 من الرياضيين الصاعدين الذين تم اختيارهم ضمن المرحلة الأولى للمسار، وهم: ريان ملحان (الريشة الطائرة)، وحسين شوقي (السباحة)، وماكسيميليان هون (الترايثلون)، حيث تم توقيع عقود انضمامهم للبرنامج.

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود وزارة الرياضة لبناء منظومة متكاملة لاكتشاف ورعاية المواهب، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات والأندية، بهدف تمكين الرياضيين من التطور والانتقال إلى برامج النخبة مستقبلاً.

وفي إطار البرنامج، سيتم التنسيق بين لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية ولجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، بهدف تصعيد المواهب التي تحقق تقدماً في مستوياتها الفنية إلى برامج النخبة، ضمن مسار وطني يبدأ من اكتشاف الموهبة وينتهي بصناعة البطل الأولمبي.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن برنامج «مسار البطل الرياضي» يمثل خطوة إستراتيجية لبناء منظومة احترافية مستدامة لصقل المواهب الرياضية، والاستفادة من خبرات نخبة من المتخصصين العالميين.

وأضاف أن "منصة المواهب"، التي أطلقت في الصيف الماضي، استقبلت 1169 طلباً، استوفى 370 منها شروط التقديم وفق آلية إلكترونية بالكامل لضمان الشفافية.

وأوضح أن عملية الفرز أسفرت عن ترشيح نحو 120 رياضياً للمرحلة التالية، قبل اختيار 8 ثم تصفية العدد إلى 4 رياضيين بعد التقييم العملي، مع متابعة بقية المرشحين وإبلاغهم بالنتائج.

وأشار إلى أن عملية الانتقاء تركز على المواهب القادرة على بلوغ الأولمبياد، مؤكداً الثقة في الرياضيين المختارين، موضحا أن إعادة فتح باب التسجيل ستتيح لمواهب جديدة الانضمام.

ولفت إلى أن لجنة المواهب تعمل على إعداد الرياضيين في سن مبكرة، وتعزيز قدراتهم البدنية والذهنية والنفسية لمواجهة تحديات المنافسات الجماهيرية والإعلامية، بهدف تسليم الرياضي جاهزاً فنياً إلى لجنة النخبة.

وأشار سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم إلى دعم وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات والمجالس الرياضية والأندية والاكاديميات والقطاع الخاص، مؤكداً أن تكامل الجهود من جميع اطراف المنظومة ساهم في إطلاق مبادرات تعزز تنافسية رياضة الإمارات.

من جانبها، أكدت صفا تريم أن برنامج "مسار البطل الرياضي" يمثل حلقة محورية في منظومة تطوير الرياضيين، ويوفر جسراً متكاملاً بين رعاية المواهب وبرامج النخبة.

وأشارت إلى أن البرنامج يعكس التزام القطاع الرياضي بإعداد جيل جديد قادر على تمثيل الدولة في البطولات العالمية، موضحة أن لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي تقدم منظومة دعم شاملة تشمل الجوانب الفنية والتدريبية والتغذية والنفسية والتخطيط للمشاركات الدولية، مع الالتزام بمعايير وقياسات دقيقة في اختيار الرياضيين.

بدورها أكدت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة في تصريحات لـ"وام" أن برنامج المسار الوطني للبطل الرياضي يمثل دعماً كبيراً للاتحادات الساعية لصناعة أبطال قادرين على المنافسة الدولية.

وعبرت عن فخر الاتحاد بتوقيع اللاعب ريان ملحان أول عقد من نوعه مع وزارة الرياضة، بعد تحقيقه نتائج مميزة كان آخرها في دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين.

وأضافت أن التعاون بين الوزارة واللجنة الأولمبية ولجنة المواهب ولجنة النخبة كان أساساً في التطور الذي شهدته اللعبة خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدة أن المسار الحالي هو الاتجاه الصحيح لبناء قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على تحقيق إنجازات مستقبلية.