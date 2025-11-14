لطيفة بنت محمد تلتقي مساعد وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية

دبي في 14 نوفمبر/ وام/ التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، معالي راكان بن إبراهيم الطوق، مساعد وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش جدول أعمال المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم دبي 2025" الذي يُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتستضيفه دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الثقافي وأبرز الإنجازات الثقافية التي حققتها كلُّ من دبي والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لتعزيز منظومة المتاحف وتطوير الكفاءات الوطنية، ما يسهم في ترسيخ دور الثقافة كركيزة أساسية في التنمية المستدامة، والحفاظ على التراث المادي وغير المادي.

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء على أهمية توطيد الشراكة بين البلدين والشعبين الشقيقين لتحقيق نمو ونهضة القطاع الثقافي والإبداعي.

وأثنت سموّها على جهود المملكة العربية السعودية في تكريس الثقافة، بعناصرها المادية وغير المادية، كركيزة أساسية ضمن إستراتيجياتها الهادفة إلى تطوير القطاع الثقافي والإبداعي والنهوض به.