دورة كلباء للألعاب الشاطئية تتوج أبطال منافسات اليوم السابع

الشارقة في 14 نوفمبر/ وام/ أسفرت منافسات شد الحبل لفئة الرجال، في اليوم السابع لدورة كلباء للألعاب الشاطئية، عن فوز فريق شباب صحار من سلطنة عمان بالمركز الأول، وفريق صاعقة الفجيرة بالمركز الثاني، وفريق الذئاب من سلطنة عمان بالمركز الثالث والبرونزية.

وتصدر فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس فئة الناشئين لنفس المسابقة، وجاء نادي كلباء" ب" وصيفا، وفريق نادي كلباء ثالثاً.

وشهدت مسابقة السيدات فوز فريق المقاتلات بالمركز الأول، وفريق بنات الإمارات بالمركز الثاني، وجاء فريق" أولد إز جولد" ثالثاً.

وتوج الفائزين الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعادل صالح الحمادي عضو مجلس الشارقة الرياضي، و عبدالملك جاني رئيس اللجنة المنظمة، و محمد عبدالرحيم المري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.