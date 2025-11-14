حضور جماهيري كبير في منافسات البراعم ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام/ تواصلت اليوم الأجواء الحماسية والأداء القوي في مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، ضمن فعاليات النسخة 17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام بمشاركة 10 آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة.

وتضمّنت منافسات اليوم نزالات فئة البراعم والأطفال من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم، وذلك بحضور كل من سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو؛ وسعادة غانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة؛ وسعادة الدكتور إبراهيـــم سعيد الحجــري رئيــــس جـــامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا؛ وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ وسعادة محمد بن دلموج الظاهري، وسعادة يوسف عبدالله البطران عضوا مجلس إدارة الاتحاد؛ وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية، وشمسة معيض الأحبابي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالإنابة لمصنع الخزنة للجلود.

وقال سعادة غانم مبارك الهاجري:" نبارك لاتحاد الإمارات للجوجيتسو هذا التميز الرياضي الذي يقدم نموذجاً يُحتذى في ترسيخ أرقى التجارب التنظيمية والاحترافية على مستوى العالم. لا شك أن تواجد مئات الأطفال على بساط المنافسات، يعكس قوة القاعدة السنية التي تتمتع بها اللعبة في الدولة، والتي تمثل حجر الأساس لاستدامة الإنجازات المستقبلية".

وأضاف: "أن هذا الحشد الجماهيري الكبير والمشهد الحضاري الذي نشهده اليوم يجسدان مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة، حيث تساهم البطولة في إبراز الصورة الرياضية المشرّفة للدولة، ليس فقط من خلال المنافسات، بل من خلال الرسائل الإنسانية والثقافية التي تقدمها للعالم. فهذه البطولة تمثل منصة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تكريس دور الرياضة كجسر للتواصل والتفاهم بين الشعوب".

وقال سعادة محمد بن دلموج الظاهري: "الحضور الكبير للعائلات اليوم يؤكد المكانة التي باتت تحتلها رياضة الجوجيتسو في المجتمع، ودورها في تعزيز الروابط الأسرية وتشجيع الأبناء على قيم الالتزام والانضباط. رؤية أولياء الأمور وهم يساندون أبناءهم على مدار اليوم، ويتابعون تفاصيل نزالاتهم لحظة بلحظة، تؤكد أن الجوجيتسو أصبحت مشروعاً وطنياً وثقافة مجتمعية راسخة قبل أن تُمارس على البساط".

وأضاف:" أن الاتحاد، بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، نجح في تحويل البطولة إلى مظلة تجمع العائلات والأسر من جميع أنحاء العالم حول قيم العمل الجماعي، والاحترام، والإصرار. ولعل مشهد الأطفال وهم يتنافسون بثقة وسط تشجيع ذويهم هو أبلغ دليل على أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأعلى قيمة والأكثر استدامة".

وقالت فاطمة الشحي، والدة اللاعب أوس من أكاديمية أدما: "رياضة الجوجيتسو أصبحت جزءاً مهماً من حياة أبنائنا، فهي لا تقتصر على التمارين البدنية فقط، بل تسهم في تشكيل الشخصية وغرس قيم الالتزام والانضباط والثقة بالنفس منذ الصغر. لاحظت من خلال تجربة ولدي أن الجوجيتسو عززت لديه روح المسؤولية والتركيز، وانعكس ذلك إيجاباً على تحصيله الدراسي وطريقة تعامله داخل المدرسة ومع زملائه".

وقال أنتوني تشيكوني من فريق "كومبليت إم إم إيه – أستراليان إليت تيم"، ووالد اللاعب رومان البالغ من العمر 6 سنوات:"جئنا من أستراليا خصيصاً للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، لما تمثله من حدث استثنائي على مستوى التنظيم والمكانة الدولية. فهذه البطولة لا تُعد فقط من الأكبر في العالم، بل الأبرز من حيث الجودة والاحترافية، وهي تجربة تُثري اللاعبين الصغار وتمنحهم فهماً حقيقياً لمعنى التنافس الشريف والانضباط".