موسم سباقات مضمار الشارقة ينطلق غدا

الشارقة في 15 نوفمبر /وام/ ينظم مضمار نادي الشارقة للفروسية والسباق يوم غد الأحد، فعاليات السباق الإفتتاحي للموسم 2025–2026 وذلك ضمن 6 سباقات للخيول يحتضنها المضمار لهذا الموسم؛ إذ يقام السباق الثاني في 23 نوفمبر الجاري والثالث في 21 ديسمبر المقبل والرابع في 28 منه والخامس في 18 يناير 2026 والسادس في 25 من الشهر نفسه.

جدير بالذكر أن موسم السباقات في دولة الإمارات العربية المتحدة، يضم 63 سباقا تحتضنها مضامير السباقات الخمسة بالدولة.

وأكد سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، اكتمال الترتيبات والتجهيزات الفنية والإدارية والاستعدادات لاستقبال جماهير وعشاق ومحبي سباقات الخيول بمضمار النادي خلال فعاليات الموسم.