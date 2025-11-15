مدربو ولاعبو الجوجيتسو: عالمية أبوظبي منصة لانطلاق المواهب الناشئة

أبوظبي في 15 نوفمبر /وام/ أكد عدد من مدربي رياضة الجوجيتسو، أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو نجحت في استقطاب نخبة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، وأسهمت في إبراز مواهب ناشئة واعدة يتوقع لها مستقبل مميز خلال السنوات المقبلة.

وتشهد البطولة، المقامة حالياً في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، مشاركة قياسية تجاوزت 10 آلاف لاعب ولاعبة من 130 دولة.

وقال ماوريسيو روسكو، مدرب فريق أكاديمية أدما للجوجيتسو: “فخور بما أراه من لاعبين ولاعبات ناشئين رائعين من مختلف دول العالم في هذه البطولة. أعتقد أن أمامهم مستقبلاً كبيراً ورائعاً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، فالجميع هنا يتطور في رياضة الجوجيتسو في هذا البلد الرائع”.

وأضاف: “من الرائع أن نرى طفلاً صغيراً يحلم بالحزام الأسود. هذا طموح كبير يحفز الجميع على تقديم الأفضل في اللعبة، وقد أفرزت هذه البطولة بالفعل مواهب واعدة”.

وقال المدرب الكازاخسناني ريسكل دويبج: “نعيش أجواء رياضية رائعة بامتياز، والجميع يتنافس على الفوز، خصوصاً الأطفال الصغار الذين يشكّلون نواة المستقبل ولديهم طموحات كبيرة من أجل التقدم إلى الأمام”.

وأضاف: “ما نشاهده في بطولة العالم يؤكد الشغف الكبير لدى الأطفال والناشئين برياضة الجوجيتسو، كما أن أولياء الأمور يدركون جيداً قيمة هذه الرياضة ننتظر المزيد من الأبطال”.

ومن جهته قال مواطنه فيكتور جان: “هذه هي المرة الخامسة التي أشارك فيها مع لاعبين صغار في عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو. الجميع هنا يتطور بشكل لافت، والشغف باللعبة يتزايد، وهو أمر مهم لصناعة الأبطال”.

وأضاف: “أبوظبي منحت اللاعبين شيئاً مهماً جداً وهو الشغف برياضة الجوجيتسو. مستوى اللاعبين الناشئين يرتفع بشكل ملحوظ، ما يؤكد أن أبطالاً جدداً سيظهرون في المستقبل القريب. الأمر لا يقتصر على اللاعبين فقط، بل يشمل اللاعبات أيضاً ومن مختلف الجنسيات”.

وتابع: “أتمنى أن تضم البطولة المزيد من اللاعبين واللاعبات الصغار. أعرف جيداً حرص المنظمين على ذلك، لكننا نطمح دائماً إلى الأفضل بفضل الخبرة الكبيرة التي يتمتعون بها”.

من جانبهم، عبّر عدد من اللاعبين الناشئين المشاركين في منافسات البطولة عن رغبتهم في مواصلة ممارسة رياضة الجوجيتسو لما لها من أثر إيجابي كبير على حياتهم.

وقال اللاعب الناشئ ناصر التميمي من مدرسة ساس النخل: “أحب رياضة الجوجيتسو لأنها أضافت لي الكثير، وعلمتني الصبر والتحمل والحماس، ودعمتني كثيراً في دراستي”.

وأضاف زميله محمد الدهماني: “أشكر كل من شجعني على ممارسة رياضة الجوجيتسو. لقد قدمت لي الكثير، وأمارسها من أجل بلادي، وأتطلع دائماً إلى الأفضل”.

وقال اللاعب علي المزروعي: “أنا قادم هنا من أجل الفوز بالمركز الأول. الجوجيتسو أعطتني الصبر والقوة، وعلّمتني الدفاع عن النفس. أنا فخور بما أقوم به وأتطلع للحصول على الحزام الأسود”.