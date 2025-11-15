"الإمارات للتنمية المتوازنة" يعزز المشاركة المجتمعية في مهرجان السلع البحري

الظفرة في 15 نوفمبر / وام / يشارك مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان السلع البحري بصفته الشريك الإستراتيجي للمهرجان الذي انطلق في 7 نوفمبر الجاري على الواجهة البحرية لمدينة السلع في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، ويستمر حتى يوم غد "الأحد" بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتأتي مشاركة المجلس في المهرجان انسجاماً مع رسالته ورؤيته الإستراتيجية في تعزيز الهوية الوطنية والمحافظة على الموروث الثقافي والبيئي، بالتوازي مع دعم مسارات التنمية الاقتصادية والسياحية في مختلف مناطق الدولة.

كما تندرج المشاركة ضمن أهداف المجلس في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في القرى الإماراتية عبر إبراز مقوماتها الطبيعية والتراثية، وتوفير منصات تعزز مشاركة المجتمع، وهو ما ينسجم مع أهداف المهرجان الذي يعكس حرص دولة الإمارات على حفظ موروثها البحري العريق، وضمان نقله للأجيال القادمة، ويجسد في الوقت نفسه رؤية المجلس في جعل المجتمع شريكاً أساسياً في التنمية.

وتشمل مشاركة المجلس في فعاليات المهرجان باقة متنوعة من الأنشطة التفاعلية من خلال "حوي النواخذة" وهي منصة ورش فنية لجميع الأعمار، تشمل الرسم بالقهوة والبهارات، والرسم على الخوص، وصناعة الفخار والخزفيات، وتلوين القوارب الخشبية والمقصر، إلى جانب مسابقة النحت على الرمل، بالإضافة إلى رحلات بحرية بالقوارب الشراعية تتيح للزوار استكشاف الواجهة البحرية للسلع، وأنشطة بحرية ترفيهية تشمل الكاياك والتجديف، في أجواء مناسبة للعائلات تجد إقبالاً مستمراً.

ويشهد المهرجان الذي يقام خلال أيام الجمعة والسبت والأحد حرصاً على مشاركة أكبر عدد من الزوار في أنشطته المتنوعة، أجواء اجتماعية وتراثية توفر وجهة ترفيهية جاذبة للعائلات في أيام العطلة الأسبوعية، حيث نظم خلال فترة انعقاده عدداً من الفعاليات في إطار أهدافه بتعزيز حضور الرياضات البحرية التراثية في المجتمع، وإبراز أهمية المدن الساحلية والجزر الإماراتية، ودعم النشاط السياحي والاقتصادي في منطقة الظفرة بجانب إبراز غنى وتنوع التراث الإماراتي وتعريف الجمهور بأهميته.