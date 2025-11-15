“انشر” يستعرض جهود دعم الناشرين المحليين في معرض الشارقة الدولي للكتاب

الشارقة في 15 نوفمبر/ وام/ استعرض صندوق الشارقة لاستدامة النشر "انشر"، المبادرة التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أثر برامجه الداعمة للناشرين المحليين خلال مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، عبر سلسلة ورش وجلسات مهنية استهدفت الناشرين المشاركين.

وشهد الجناح جلسة مع غوراف شريناغيش، الرئيس التنفيذي لـ"بنغوين راندوم هاوس" في الهند وجنوب شرق آسيا وعضو مجلس إدارة الهيئة، أجاب خلالها عن أسئلة مجموعة من الناشرين المتخرجين حول آليات النمو وأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب مناقشة موضوعات التسويق وبيانات الكتب.

كما استقبل الجناح فريق منحة الشارقة للترجمة الذي قدّم شرحاً حول آليات التقديم والاستفادة منها في دعم انتقال الأدب المحلي إلى الأسواق العالمية.

ونظم الصندوق جلسة تفاعلية مع مستشاري هيئة الشارقة للكتاب حول العالم بهدف تبادل الخبرات وفتح قنوات للتواصل مع الأسواق الدولية، بالإضافة إلى حفلات توقيع وإطلاق دور نشر جديدة ضمن البرامج التي يشرف عليها.

وأكدت إيمان بن شيبة، مديرة إدارة المبادرات الإستراتيجية والأسواق العالمية في الهيئة، أن "انشر" يمثل منصة شاملة لدعم صناعة النشر في دولة الإمارات، من خلال برامج مبنية على احتياجات السوق ومصممة لمرافقة الناشرين في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية، وفق رؤية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي.

وأوضحت أن برامج الصندوق تعمل عبر ثلاثة مسارات رئيسية، أبرزها مسار "إطلاق" المخصص لتأهيل الناشرين الجدد، والذي خرّج العام الماضي 20 ناشراً يعرضون هذا العام نحو 60 إصداراً جديداً داخل الجناح. وقد خصص الصندوق لهم نقطة بيع ودعماً لوجستياً كاملاً مع إعفائهم من رسوم الإيجار لتمكينهم من التوسع وتسهيل تواصلهم مع القرّاء.

وأضافت أن مساري "نموّ" و"ابتكار" يشكلان منظومة متكاملة لدعم قطاع النشر المحلي، مشيرة إلى نماذج ناجحة من خريجي "نموّ"، منهم سعيد محمد سعيد مؤسس "دار البيان العربي"، الذي أصدر كتاب الأطفال "مغامرات سيف في جزيرة المال الذكي" بدعم من بنك الاستثمار لتعزيز الثقافة المالية لدى الناشئة.

ولفتت بن شيبة إلى أن مشاركة "انشر" في المعرض تمكّن المنتسبين من التواصل مع أكثر من 2350 ناشراً وعارضاً من 118 دولة، بما يتيح فرصاً واسعة للتعاون وإبرام الشراكات وتسويق الإصدارات.