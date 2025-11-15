جمعية باكستان دبي.. مسيرة عطاء تستلهم رؤيتها من قيم التسامح والتعايش في الإمارات

دبي في 15 نوفمبر/ وام / تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية تعيش بتناغم وانسجام، ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في التسامح والتعايش.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، أصبحت جمعية باكستان دبي (PAD)، أكبر مركز مجتمعي للجالية الباكستانية في العالم، منارةً للخدمة والعطاء في الدولة.

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، أوضح الدكتور فيصل إكرام، رئيس جمعية باكستان دبي، أن الجمعية تعمل على تجسيد القيم الإنسانية التي تميز دولة الإمارات من خلال مبادرات تسعى إلى تعزيز التعايش والتلاحم المجتمعي.. وقال :" إن هدفنا هو خدمة الإنسانية دون حدود، بما يعكس رسالة الإمارات في التسامح والرحمة والاحترام المتبادل".

وأضاف الدكتور إكرام أن الجمعية تفخر بكونها قائمة على أرض وهبها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، في بادرة تعبّر عن عمق أواصر الصداقة المتجذّرة بين دولة الإمارات وباكستان.

وأشار إلى أن رسالة الجمعية تنسجم مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز التعايش بين الثقافات، إذ لا تقتصر أنشطتها على أبناء الجالية الباكستانية، بل تمتد لتشمل مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة.. وقال: "نحن نؤمن بأن العمل الإنساني لا يعرف حدوداً أو جنسية"، مؤكداً أن “الجمعية فضاء مفتوح للجميع دون تمييز ديني أو ثقافي".

وتُعد أبرز مبادرات الجمعية مركز باكستان الطبي، الذي يُعد مرفقاً صحياً غير ربحي يرسخ قيم التراحم والتكافل الإنساني.

ومنذ افتتاح مركز باكستان الطبي في أكتوبر 2020، استفاد من خدماته أكثر من 151,400 شخص من 92 جنسية، في 37 تخصصاً طبياً مختلفاً.

ويضم المركز نحو 50 طبيباً متطوعاً يقدمون خدماتهم بروح العطاء، حيث يحصل 75 بالمئة من المرضى على رعاية مدعومة، تجاوزت قيمتها الإجمالية 25.5 مليون درهم حتى الآن، ليصبح المركز مثالاً للتسامح والعمل الإنساني المشترك.

وأشار الدكتور إكرام إلى أن مركز باكستان الطبي يفتح أبوابه للجميع، مقدّماً نموذجاً حياً لروح العطاء والرحمة التي تميّز المجتمع الإماراتي.

وتحظى الجمعية بدعم مؤسسي متواصل من هيئة تنمية المجتمع في دبي، فيما منحت دائرة المالية في دبي إعفاءات من الرسوم لمركز باكستان الطبي.

كما أصدرت هيئة الصحة بدبي تراخيص تطوعية خاصة للكوادر الطبية العاملة في المركز، في مبادرة تؤكد ثقة حكومة دولة الإمارات بالعمل الإنساني والتكافل المجتمعي.

و أوضح الدكتور إكرام أن الجمعية احتفت بعام المجتمع بتحقيق إنجاز عالمي جديد تمثل في تسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس عبر إنشاء علم بشري ضخم مكوّن من 24,400 بصمة يد ملوّنة، شارك فيه متطوعون من أكثر من 100 جنسية، تجسيداً لقيم التسامح والتنوع الثقافي في دولة الإمارات.