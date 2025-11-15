"المواي تاي" يحصد 3 ميداليات في ألعاب "التضامن الإسلامي" بالرياض

الرياض في 15 نوفمبر/ وام/ حصد منتخبنا الوطني للمواي تاي 3 ميداليات في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليا بالعاصمة السعودية الرياض، ليرتفع رصيد الإمارات إلى 11 ميدالية، بواقع ذهبيتين، وفضية، و8 برونزية.

ونجح محمد مرضي في التتويج بذهبية وزن 65–70 كجم، في النهائي أمام اللاعب السعودي عامر العنزي، وحققت زينب بو حمادة فضية وزن 50–55 كجم، بعد مواجهة قوية أمام اللاعبة التركية جوليستان توران، بينما أحرز إلياس حبيب برونزية وزن 75–80 كجم، في نزاله أمام الأفغاني سعيد حميد سادات.

وأثنى سعادة عبدالله سعيد النيادي نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، على المستوى المشرف للمنتخب، ما يجسد التطور المتنامي لهذه الرياضة على المستويين القاري والدولي، بدعم القيادة الرشيدة.

وقال إن إنجازات أبطالنا في التجمع الرياضي الإسلامي الكبير نتيجة العمل المنهجي والطموح للاتحاد، والالتزام العالي والروح التنافسية للاعبين في جميع نزالاتهم، و محطة مهمة في مسيرة المنتخبات الوطنية، وتعزز الثقة في قدرتها على المنافسة وتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية خلال الاستحقاقات القادمة.

وأكد اللاعب محمد مرضي أن المنافسة كانت قوية في مختلف الأدوار، بالدافع الكبيرللوصول إلى منصة التتويج، وسط منافسة قوية من المشاركين في مختلف الأوزان.