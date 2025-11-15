"جمعية الصحفيين" تشارك في ملتقى بالكويت

الكويت في 15 نوفمبر/وام/ تشارك جمعية الصحفيين الإماراتية في أعمال ملتقى الصحفيات الخليجيات الرابع، الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري، في إطار تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي، وإبراز الدور المؤثر للمرأة في تطوير المشهد الصحفي بدول مجلس التعاون.

ويترأس الوفد فضيلة المعيني رئيسة الجمعية ويضم ، ريم البريكي عضو مجلس الإدارة، والعضوات كلثم المندوس، راية المزروعي، وفاء السويدي، وحليمة حسن الشامسي.

وأعربت المعيني عن اعتزازها بمشاركة الجمعية في هذا الحدث الإعلامي البارز، مؤكدة أن الملتقى يشكل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الصحفيات الخليجيات، وتبادل الخبرات، واستشراف الفرص المستقبلية لتطوير القطاع الإعلامي في المنطقة.

وقالت إن مشاركة الجمعية تأتي في إطار جهودها المستمرة لتمكين الكوادر الإعلامية النسائية وتعزيز حضورهن في الساحة الإعلامية الخليجية والعربية، لافتة إلى أن الملتقى يتيح فرصة لاستعراض التجارب الرائدة وتطوير آليات العمل المهني المشترك.

وأشارت إلى تطلع الجمعية إلى توسيع الشراكات المهنية الخليجية، وتأكيد التزامها بدعم المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع الإعلامي ومواكبة التحولات المتسارعة في هذا المجال الحيوي.