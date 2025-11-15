الجواد "آر بي كينج ميكر" يحصد لقب السباق التحضيري لكأس رئيس الدولة للخيول العربية

أبوظبي في 15 نوفمبر/وام/ أحرز الجواد "آر بي كينج ميكر" لمحمد علي المزيني، بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة راي داوسون، لقب "النسخة ال 33" من السباق التحضيري لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة "قوائم".

وأقيم الحدث أمس ضمن الأمسية الرابعة على مضمار أبوظبي للسباق، من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بمشاركة 94 خيلاً، بإجمالي جوائز 511 ألف درهم.

وتنافست 14 من نخبة الخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، في السباق التحضيري تمهيداً للسباق الرئيسي المقرر يوم 6 ديسمبر القادم.

وحقق "آر بي كينج ميكر" الفوز في الشوط الثاني والرئيسي لمسافة 2200 متر، وجوائزه 111 ألف درهم، بزمن قدره 2:25:54 دقيقة، متفوقاً بفارق 0.75 طول عن الوصيف "أجرد عذبة" لياس للسباقات.

وتوجت الفرس "منار" لياس للسباقات، بإشراف أيريك ليمارتنيل، وقيادة سيلفستر دي سوسا، بلقب الشوط الرابع للخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2200 متر، بمشاركة 16 خيلاً على لقب "ستار أوف ذا ديزرت" وجوائزه 66 ألف درهم، مسجلة 1:43:74 دقيقة.

وتصدر "منفرد"، لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة سيلفستر دي سوسا "ثنائية"، الشوط السادس لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، بمشاركة 12 خيلاً تنافست على لقب "ثندر هوف مايل"، وجوائزه 66 ألف درهم، بزمن قدره 1:35:80 دقيقة.

وفاز الجواد "الاتحاد"، للشيخة اليازية بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، بإشراف أنطوني جاميل، وقيادة سام هتشكوت، بلقب الشوط الأول لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة "توليد الإمارات" عمر 4 سنوات فما فوق "تكافؤ"، وجوائزه 66 ألف درهم، بزمن قدره 2:29:01 دقيقة.

وحققت المهرة "روعة" لأحمد سعيد المزروعي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، صدارة الشوط الثالث، بمشاركة 14 من الخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق "تكافؤ"، لمسافة 1200 متر، على لقب كأس "الوثبة ستاليونز" لملاك الإسطبلات الخاصة، وجوائزه 70 ألف درهم، مسجلة 1:17:48 دقيقة.

وأهدت المهرة "وتيرا" لسعيد وراشد الشحي، "ثنائية"، للمدرب إبراهيم الحضرمي، والفارس راي داوسون، بحصد المركز الأول في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر، على لقب "الاتحاد جولد مايل"، للخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق "تكافؤ"، وجوائزه المالية 70 ألف درهم، محققة 1:44:97 دقيقة.

وذهب لقب "ذا ماري تايم سبرنت" في الشوط السابع للخيول المهجنة الأصيلة "تكافؤ" لمسافة 1400 متر، إلى "ماونتباتين" لمحمد علي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة ريتشارد مولن، وجوائزه 66 ألف درهم، مسجلاً 1:22:63 دقيقة.