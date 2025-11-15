كاتبة يونانية: ارتبطت وجدانيا بالأدب الإماراتي

الشارقة في 15 نوفمبر/ وام/ أكدت الكاتبة والمترجمة اليونانية بيرسا كوموتسي أن مشاركتها في الدورة الـ44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب تنبع من روابط إنسانية عميقة ربطتها وجدانيًا بالإمارات وذلك بعد أن ترجمت ثلاث مجموعات شعرية لمبدعين إماراتيين هم نجوم الغانم وإبراهيم الهاشمي وخلود المعلا.

وقالت إن تجربة الترجمة لشعراء إماراتيين كانت بمثابة النافذة التي طلت منها على المشهد الأدبي والواقع الاجتماعي وروح المنطقة الغنية بتراثها الحضاري.

وأضافت كوموتسي التي تشارك ضمن جناح اليونان ضيف شرف المعرض أن الكرم العربي ودفء الضيافة والرغبة الصادقة في التعرف على الآخر ثقافياً كانت من أبرز ما ألهمها لزيارة الشارقة والمشاركة في هذا الحدث العالمي.

وأوضحت أن الترجمة والكتابة تؤثران في بعضهما تأثيراً كبيراً فهما لا ينفصلان بل يتكاملان ويغذي كل منهما الآخر فالترجمة مثل الكتابة تماما، تحتاج إلى خيال وإخلاص وفهم عميق للمعاني والدلالات الدقيقة وهما عمليتان إبداعيتان تمنحان المترجم والكاتب معًا رضا روحياً وجمالياً متشابها.

وعن مدى التشابه في الاهتمامات الأدبية بين العالمين العربي واليوناني أوضحت كوموتسي أن هناك اهتماماً متزايداً بالأدب الكلاسيكي والشعر لكنها تسعى من خلال مشاركتها إلى تعريف القرّاء العرب بالأدب اليوناني الحديث وقد بدأنا بتبادل العناوين والكتب الحديثة معكم ونترقب مزيداً من اللقاءات والمشاريع الثقافية المشتركة.

وأكدت أن معارض الكتب تعد المكان الأمثل لتبادل الأفكار والرؤى إذ تتيح اللقاء المباشر بين الشعوب وتُظهر أننا لسنا مختلفين كما نعتقد فالثقافة والأدب على وجه الخصوص يوحّدان البشر ويكسران حواجز اللغة وسوء الفهم ويؤكدان أن المعرفة جسرٌ يصل بين القلوب قبل العقول.