شرطة أبوظبي تنظم فعالية صحية تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام/ نظّمت مديرية شرطة المناطق الخارجية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري والذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام، في مركز شرطة الفلاح، ضمن جهودها المستمرة لنشر الثقافة الصحية بين منتسبي الشرطة وأفراد المجتمع، وتشجيعهم على تبنّي أنماط حياة صحية تعزز جودة الحياة، بالتعاون مع مركز دكتور نيوترشن.

وأكد العميد سالم عاضة البقمي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، أن إحياء اليوم العالمي للسكري يُجسّد اهتمام شرطة أبوظبي بتوعية الجمهور بمخاطر المرض وأهمية الوقاية منه عبر اعتماد السلوكيات الصحية السليمة، مشيرًا إلى أن تعزيز الوعي يُعد خطوة أساسية للحد من انتشاره.

وأوضح العميد محمد حسين خوري نائب مدير المديرية للشؤون الإدارية والعمليات ورئيس فريق الفعاليات والشراكات، أن الكشف المبكر والفحوصات الدورية لمستويات السكر في الدم تُسهم بشكل كبير في الوقاية من مضاعفات المرض، مؤكدًا أهمية رفع مستوى التثقيف الصحي لدى الموظفين.

وأشارت المقدم الدكتورة فاتن محمد مناحي نائب رئيس فريق الفعاليات والشراكات، إلى أن اليوم العالمي للسكري يشكل فرصة مثالية لتعزيز الوعي بأهمية الوقاية المبكرة، لافتةً إلى أن الفعالية تضمنت محاضرات تعريفية، وفحوصات مجانية، وتوزيع منشورات تثقيفية حول سبل الوقاية واتباع نمط حياة صحي ومتوازن.