حمدان بن مبارك يُتابع تدريبات منتخبنا الوطني قبل سفره لمواجهة نظيره العراقي

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام/ يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للسفر إلى محافظة البصرة العراقية مساء غد الأحد لمواجهة شقيقه المنتخب العراقي يوم الثلاثاء المقبل على استاد البصرة الدولي في إياب الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وبدأ منتخبنا الوطني أمس تحضيراته لمباراة الإياب بأداء حصة تدريبية في إستاد محمد بن زايد بحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الذي حرص على لقاء اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري قبل بداية المران، مطالباً اللاعبين بضرورة التركيز في مباراة الإياب وتحقيق النتيجة المطلوبة التي تضمن حسم بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يتدرب الأبيض غداً في إستاد مدينة زايد الرياضية قبل السفر إلى البصرة، وسيؤدي مرانه الرئيسي في إستاد البصرة يوم الإثنين، ويسبقه عقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي التقديمي.

من ناحية أخرى أعلن اتحاد الكرة عن توفير 5 طائرات خاصة لجماهير المنتخب إلى البصرة من أجل مؤازرته في مباراة الإياب أمام شقيقه العراقي.