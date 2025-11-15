"أمنية” تُدخل الفرح إلى قلوب الأطفال في اليوم العالمي للسكري

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام/ احتفلت مؤسسة "تحقيق أمنية" باليوم العالمي لمرضى السكري عبر تحقيق أمنيات 11 طفلا خلال فعالية خاصة نظمت بدعم صندوق أبوظبي للتنمية واستضافة مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء ومركز هيلث بلاس للسكري التابعين لمجموعة M42.

شهدت الفعالية حضور ممثلين عن صندوق أبوظبي للتنمية ومنى الجابر عضو مجلس إدارة مؤسسة “تحقيق أمنية” ونهى الشوربجي الرئيس التنفيذي للعمليات في المؤسسة، إلى جانب نخبة من الأطباء والمتخصّصين وعائلات الأطفال.

وتنوعت الأمنيات بين أجهزة إلكترونية وألعاب تفاعلية ورحلات سفر.

وقدمت منى الجابر شكرها لصندوق أبوظبي للتنمية على دعمه المتواصل، مؤكدة أن هذا التعاون يجسد قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.

وأعربت عن فخر المؤسسة بالمشاركة في المناسبة، مشيرة إلى أن “تحقيق أمنية” أنجزت منذ تأسيسها أكثر من 1600 أمنية لأطفال من أكثر من 80 جنسية حول العالم.

من جهته، أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن دعم هذه المبادرات يأتي ضمن نهج الصندوق لتعزيز التكافل الاجتماعي ورعاية صحة الأطفال.

بدورها أشادت الدكتورة مي الجابر الرئيس التنفيذي للعيادات الخارجية في M42، بالشراكة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأطفال المصابين بالسكري، مؤكدة أن إدخال الفرح إلى قلوبهم جزء أصيل من رسالة المجموعة.