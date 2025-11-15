المؤتمرالكشفي العربي يناقش خطته الثلاثية والمبادرات الشبابية

أبوظبي في 15 نوفمبر / وام/ يناقش المؤتمر الكشفي العربي الحادي والثلاثون الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر الجاري الخطة الثلاثية الجديدة، و المبادرات الشبابية، و مجموعة من المشاريع المشتركة بين الجمعيات الكشفية العربية والتعديلات على دستور المنظمة الكشفية العربية والاقليم الكشفي العربي، انتخاب اللجنة الكشفية العربية الجديدة.

وعلى مدى أكثر من سبعة عقود، شكّلت الحركة الكشفية العربية رافدًا أصيلًا للقيم والمبادئ، وبيئة تربوية تُعزز روح الانتماء والمواطنة والعمل التطوعي، وميدانًا خصبًا لبناء القيادات الشابة وإعداد أجيالٍ قادرةٍ على خدمة مجتمعاتها.

وشهدت دولة الإمارات قبل أكثر من ثلاثة عقود استضافة المؤتمر الكشفي العربي الثامن عشر عام 1988 .

ويُعد المؤتمر الكشفي العربي الهيئة العامة للإقليم الكشفي العربي، ويُعقد مرة كل ثلاث سنوات لتنظيم شؤون كشافة العرب، ومراجعة السياسات والخطط الإقليمية. وقال سعادة الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات ونائب رئيس اللجنة الكشفية العربية: هذه الإستضافة تأتي ترجمةً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تضع الشباب في مقدمة أولوياتها الوطنية، وتجسيدًا لرؤية دولة الإمارات في بناء الإنسان وتمكينه، وقد عملت الجمعية، بالتعاون مع الشركاء المحليين والاتحاديين، على توفير جميع مقومات النجاح لهذا الحدث العربي الكبير".

و أكد الدكتور عبدالله الطريجي، رئيس اللجنة الكشفية العربية أن انعقاد المؤتمر الكشفي العربي الـ31 في أبوظبي يمثل علامة فارقة في تاريخ الحركة الكشفية العربية، لما تحمله هذه الأرض من رمزية خاصة في مسيرة الكشافة العربية.

من جانبه أعرب دانيال كورسن، رئيس اللجنة الكشفية العالمية عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الإقليمي الذي تستضيفه أبوظبي، المدينة التي أصبحت اليوم رمزًا للتلاقي والحوار والابتكار معتبرا المؤتمر الكشفي العربي الـ31 يُمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الإقليم العربي والمنظمة العالمية للحركة الكشفية، من أجل تطوير آليات العمل، وبناء قيادات شابة قادرة على إحداث أثر عالمي.

وأضاف أن دولة الإمارات تُعد نموذجًا ملهمًا في دعم الحركة الكشفية على المستويين المحلي والعالمي.

و أعرب ديفيد برج الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية عن تقديرهم العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المستمر للحركة الكشفية على المستويين الإقليمي والعالمي لافتا إلى أن إستضافة المؤتمر الكشفي العربي الحادي والثلاثين في أبوظبي تمثل خطوة نوعية في مسيرة العمل الكشفي، وتعكس التزام الدولة بتعزيز دور الشباب في بناء مجتمعاتهم.

وأكد من خلال الشراكة أهمية تبادل الخبرات بين الكشافة العربية والعالمية، وتوسيع نطاق المبادرات المشتركة في مجالات الإبتكار ، والقيادة، والتنمية المستدامة، بما يُسهم في تحقيق رؤية الكشفية العالمية 2030.

و أكد الدكتور هاني عبدالمنعم، الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي، أن المؤتمر في أبوظبي يُعدّ من أبرز المحطات في تاريخ الحركة الكشفية العربية لافتًا إلى أن هذا المؤتمر لا يقتصر على كونه اجتماعًا تنظيميًا، بل هو منصة حوارية تُجدد فيها الحركة الكشفية العربية التزامها المشترك نحو المستقبل. فالإمارات، بما تمتلكه من رؤية تنموية مستدامة، تمثل اليوم بيئة مثالية لانطلاق مرحلة جديدة من العمل الكشفي العربي القائم على الشراكة والابتكار.

وذكر أن المؤتمر سيناقش الخطة الثلاثية الجديدة، واستعراض المبادرات الشبابية، واعتماد مجموعة من المشاريع المشتركة بين الجمعيات الكشفية العربية لتعزيز الكفاءة والحوكمة والقيادة الفاعلة.

وقال الدكتور خليل رحمة الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات والمدير التنفيذي للجنة الاستضافة إن منذ الإعلان عن إستضافة دولة الإمارات للمؤتمر الكشفي العربي ال31، تم البدء في العمل بخطة وطنية متكاملة بالتعاون مع الجهات المحلية في إمارة أبوظبي، والجهات الاتحادية على مستوى الدولة، لضمان تنظيم استثنائي يليق بمكانة الإمارات ودورها الريادي في دعم الشباب والعمل التطوعي.

وأضاف أن الجهود تتكامل بين جمعية كشافة الإمارات ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومكتب أبوظبي الإعلامي، ودائرة التعليم والمعرفة، ومركز الشباب العربي، إلى جانب المؤسسات الوطنية والأمنية والخدمية، لتوفير تجربة تنظيمية متكاملة للوفود المشاركة ، وقد تم إعداد برامج ثقافية وتراثية وسياحية مرافقة تعكس الوجه الحضاري للدولة وتُعزز التبادل الثقافي العربي .

وأكد جاهزيتهم لإستقبال أكثر من 500 مشارك من 19 دولة عربية، و العمل على أن يكون المؤتمر منصة فاعلة لتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات وتكريم الجهود الكشفية العربية .

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الكشفي العربي الـ31 مناقشة التقارير الإدارية والمالية للفترة السابقة، مراجعة وتبني الخطة الكشفية الثلاثية (2026-2028)، التعديلات على دستور المنظمة الكشفية العربية والاقليم الكشفي العربي، انتخاب اللجنة الكشفية العربية الجديدة، استعراض مبادرات الشباب والقيادة الرقمية، إطلاق جوائز التميز الكشفي العربي، جلسات حوارية متخصصة في مجالات الاستدامة، التحول الرقمي، والتمكين القيادي.

كما سيُعقد على هامش المؤتمر منتدى القيادات الكشفية العليا الذي يهدف إلى تطوير منظومة القيادة والتخطيط الاستراتيجي داخل الجمعيات الكشفية العربية.



