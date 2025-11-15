أبوظبي للرياضات المائية يستضيف بطولة المواهب الأولى للسباحة

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام/ انطلقت اليوم في المسبح الأولمبي بالمركز الرياضي في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي فعاليات بطولة المواهب الأولى للسباحة، بمشاركة أكثر من 850 سباحا وسباحة يمثلون أكثر من 90 جنسية.

وتقام البطولة على مدار يومين بتنظيم من لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات المائية، ونادي أبوظبي للرياضات المائية.

شهد فعاليات اليوم الأول من البطولة سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضية رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وعبدالله الوهيبي، رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الإمارات للرياضات المائية، وحميد الهوتي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وتضمنت الفعاليات 3 فترات مختلفة تنافس فيها السباحون والسباحات في سباقات 50 م حرة، و100 م صدر.

وقال سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم إن البطولة تمثل لبنة أساسية في منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى اكتشاف وصقل الموهوبين في مختلف الرياضات.

ولفت إلى أن البطولة خطوة رائدة ضمن برنامج لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية الذي يأتي ضمن جهود وزارة الرياضة وبالتعاون مع الشركاء الاستراتجيين، في إطار رؤية الإمارات لبناء جيل رياضي تنافسي مستدام، يسهم في تعزيز حضور الدولة على الساحة الاقليمية والعالمية.