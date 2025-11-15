اختتام فعاليات بطولة أبوظبي إكستريم

العين في 15 نوفمبر/ وام/ اختتمت مساء أمس فعاليات النسخة الحادية عشرة من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 11) التي أقيمت في مركز أدنيك بمنطقة العين للمرة الثانية بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الجوجيتسو والجرابلينج في العالم.

وأقيمت هذه النسخة بتنظيم من شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وحصدت نجاحاً لافتاً وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت وأجواء حماسية غير مسبوقة وسجلت هذه النسخة من البطولة 10 نزالات، تنوعت بين الجوجيتسو والجرابلينج في قفص مثمن الأضلاع.

حضر البطولة وشارك في تتويج الفائزين كل من سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي؛ وسعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وعدد من الشخصيات الهامة.

وقال طارق البحري، نائب مدير عام شركة الرؤية العالمية للاستثمار: " شهدنا اليوم مستوى غير مسبوق من الحماسة وعرضاً مبهراً للقوة والمهارة، ما يمثل امتداداً للتميز الذي لطالما سعينا لتحقيقه في هذه البطولة، وحرصنا على تقديم أروع التجارب لعشاق رياضات النزال في المنطقة والعالم".

وتوجه بالتهنئة إلى الفائزين، وشكر جميع المشاركين في هذه النسخة، والذين قدموا كل ما في وسعهم وأثروا تجربة الجمهور، معربا عن سعادته أن تواصل أبوظبي إكستريم مسيرتها الناجحة واستقطاب أقوى نجوم الجوجيتسو والجرابلينج، لمواكبة تطلعات الجمهور في مختلف أنحاء العالم".

وتمكن البرازيلي جابرييل سوزا من تحقيق فوز ساحق على مواطنه روان ألفارينجا بالإخضاع بعد نزال قوي في الجرابلينج بفئة الوزن الخفيف استمر ثلاث جولات.

وقال بعد فوزه: "سعيد جداً بهذا الفوز وتحقيق إنجاز مهم في مسيرتي الرياضية في هذه المنصة العالمية. وأنا مستعد دوماً لخوض النزالات في أبوظبي إكستريم عندما أتلقى الدعوة، لأنها فرصة ممتازة للارتقاء بمستوى التحدي والمنافسة. وأشكر أبوظبي على تنظيم البطولة، وأشكر عائلتي وكل من دعمني".

وشهدت الفعالية الرئيسية للنزالات المشتركة للجرابلينج فئة الوزن الخفيف فوز الأمريكية هيلينا كريفار على الفنلندية سالا سيمولا بالإخضاع، لتحقق فوزها الثاني في قفص أبوظبي إكستريم .. وقالت: "فخورة بتسجيل الفوز الثاني بالإخضاع في أبوظبي إكستريم، حيث ركزتُ في الجولتين الأوليين على مهاجمة قدميها إلا أنها دافعت بقوة فواصلت المحاولة حتى تخطيت دفاعها ونفذت الإخضاع".

وشهدت البطاقة الرئيسية فوز سيلخان بولاتبيك على كينزو بيونج في نزال جرابلينج في وزن الويلتر، وفوز البرازيلي دانييل باربوسا على الروسي حبيب الله أفييف في النزال الاستعراضي.

أما في نزالات البطاقة التمهيدية تمكن البرازيلي آرثر دي ليما سوزا من الفوز على مواطنه برينو بيتيزر، وفاز الإماراتي عمار الحوسني على الكازاخستاني دبيل عبد الله في نزال جوجيتسو بفئة الوزن الثقيل، وفاز البرازيلي جواو آرثر على الإماراتي غانم آل علي في نزال جوجيتسو استعراضي، وانتصر البرازيلي فيليبي فرنانديز على الإماراتي هادي عباس في نزال الجوجيتسو وزن الريشة، وفاز الإماراتي عبيد الكتبي على البرازيلي فيكتور سوزا في نزال جوجيتسو فئة وزن الديك، وفاز البرازيلي رايموندو إيتالو ألميدا على الإماراتي محمد الكتبي في نزال جوجيتسو بوزن الديك.