تكريم أفضل الأكاديميات في ختام مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو

أبوظبي، في 15 نوفمبر/وام/ أسدل الستار اليوم (السبت) على مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، الذي شكّل أحد أبرز المحطات ضمن فعاليات النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تُقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمشاركة 10000 لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة.

واستكملت فئة البراعم من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم منافسات اليوم الثالث والأخير من المهرجان، بحضور كلٍّ من الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان؛ وسعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ وسعادة عبدالله الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم وسعادة مسعود رحمة المسعود، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ وسعادة طارق أحمد المسعود رئيس مجلس إدارة بنك المارية المحلي؛ وسعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد؛ وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وأشاد سعادة عبدالله الحميدان، بجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تنظيم هذا الحدث العالمي الذي يجمع الأطفال والأسر من مختلف أنحاء العالم في أجواء تعكس قيم المجتمع الإماراتي وروحه الإنسانية.

وأكّد أن أهداف بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تتكامل مع رؤية مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في تمكين الأفراد وتعزيز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتأتي منسجمة مع أهداف عام المجتمع الذي يركّز على بناء الإنسان وتعزيز روح الانتماء والعطاء والتكافل بين مختلف مكوّنات المجتمع.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: "الأطفال الذين شاهدناهم اليوم على البساط يرسمون ملامح المستقبل، وصورتهم تعبّر عن رسالة الاتحاد في تمكين الأجيال الجديدة عبر الرياضة .. عندما نرى طفلاً في الرابعة من عمره يتقدّم بثقة، نُدرك أننا نزرع في نفوسهم قيماً سترافقهم مدى الحياة، مثل الاحترام والانضباط والصبر والتحمل والتركيز والعمل بروح الفريق".

وأضاف أن هذه المرحلة المبكرة تمثل نقطة انطلاق نحو بناء جيلٍ واعٍ يدرك أهمية التوازن بين العقل والجسد، ويملك الأدوات التي تؤهله للتعامل مع التحديات بثبات وإيجابية موضحا أن الجوجيتسو تفتح أمام الأطفال آفاقاً واسعة للتعلم والنمو، وتمنحهم بيئةً آمنة يكتسبون فيها مهارات الحياة إلى جانب مهارات المنافسة.

وشهد ختام مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو تكريم أفضل الأكاديميات المشاركة التي تألقت في المنافسات وقدّمت مستويات فنية متميزة.

فقد حلّت أكاديمية كازاخستان الوطنية في المركز الأول، وجاءت أكاديمية جيمنازيوم من روسيا في المركز الثاني، فيما نالت أكاديمية بنك أبوظبي الأول للجوجيتسو المركز الثالث.

ومع ختام فعاليات المهرجان، تتجه الأنظار غداً (الأحد) إلى انطلاق منافسات فئتي الناشئين والشباب ضمن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها السابعة عشرة، حيث تتواصل المنافسة بين أبرز المواهب من مختلف أنحاء العالم في أجواء يتجدد فيها الشغف والحماس.